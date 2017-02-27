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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10022100231002410025
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Про те, що п. Шевченко мутив на посаді керівника Укргазбанку декотрі журналісти трублять вже роками.

Если бы они трубили в газете "Правда", я бы поверил беспрекословно :)
Как правило, журналистам настолько не хватает компетентности, что они видят мутки там, где их нет, а настоящие мутки, когда мутят профессионалы, они не в состоянии не только понять, но и заметить.
Я понимаю, что подняться достаточно высоко не замарав совесть трудно, но если на публичную должность придет святой, журналисты найдут грехи и у него.
  Realist написав:Виходить, що хвалю підозрюваного у злочині. Аж самому якось
не комфортно.

Пока нет приговора, Конституция позволяет это делать.
Я не юрист, но мне дело кажется абсолютно бесперспективным, по крайней мере в том виде, как подает пресса.
Агентские вознаграждения - это не уровень главы правления, тем более, что эпизодов было много, а соответственно, единичные выплаты запредельными не были. Я не знаю, есть ли веские доказательства фиктивности агентов, но доказать умысел со стороны предправления будет очень трудно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тепер головне питання ху із містер новий голова НБУ?

Яка буде його політика?
Він сказав, що йому все подобається, але ж будуть зміни, реформи і коректировки, так ось питання, а що далі?

Готівка стабілізувалася на позначках 41.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:57

  somilitark написав:Тепер головне питання ху із містер новий голова НБУ?

Яка буде його політика?
Він сказав, що йому все подобається, але ж будуть зміни, реформи і коректировки, так ось питання, а що далі?

Готівка стабілізувалася на позначках 41.

Ніколайчук ще до призначення Пишного зробив заяву по обліковій ставці (тут її поширювали). Таким чином зробив хід на випередження. Якщо навіть Пишний і захоче щось дуже істотно змінювати то так просто не вийде. Ну і про Рожкову не забуваємо. Цікаво які у неї відносини із новим головою?
Також зверніть на перші слова нового голови в стінах ВР. Особливо про офіційний курс.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 14:23

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............07.10.2022..........10.10.2022
дата розрахунку..............06.10.2022...........07.10.2022
Євро.................................36,0768................35,797...-0.78%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9789 (вчера 0.9866).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.19 (вчера 111.45)
Вчера после 15-00 доллар продолжил резвый рост, который остановился к вечеру. Уже почти сутки на рынке полный штиль.

Судя по первым заявлениям нового главы НБУ, "махать шашкой" он не намерен. Судить по "протокольным" заявлениям о будущей политике я не возьмусь, но хочется отметить очень уважительный отзыв о предшественнике и проделанной им работе. Очень необычно для столь высокой должности, которая, в некоторой степени, является политической. Было бы неплохо, чтобы это стало традицией.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:10

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............07.10.2022..........10.10.2022
дата розрахунку..............06.10.2022...........07.10.2022
Євро.................................36,0768................35,797...-0.78%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9789 (вчера 0.9866).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.19 (вчера 111.45)
Вчера после 15-00 доллар продолжил резвый рост, который остановился к вечеру. Уже почти сутки на рынке полный штиль.

Судя по первым заявлениям нового главы НБУ, "махать шашкой" он не намерен. Судить по "протокольным" заявлениям о будущей политике я не возьмусь, но хочется отметить очень уважительный отзыв о предшественнике и проделанной им работе. Очень необычно для столь высокой должности, которая, в некоторой степени, является политической. Было бы неплохо, чтобы это стало традицией.

Підтримую. Хаяти папєрєдеіків - це не повинно бути частиною еашої культури
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:24

  Realist написав:
  somilitark написав:Тепер головне питання ху із містер новий голова НБУ?

Яка буде його політика?
Він сказав, що йому все подобається, але ж будуть зміни, реформи і коректировки, так ось питання, а що далі?

Готівка стабілізувалася на позначках 41.

Ніколайчук ще до призначення Пишного зробив заяву по обліковій ставці (тут її поширювали). Таким чином зробив хід на випередження. Якщо навіть Пишний і захоче щось дуже істотно змінювати то так просто не вийде. Ну і про Рожкову не забуваємо. Цікаво які у неї відносини із новим головою?
Також зверніть на перші слова нового голови в стінах ВР. Особливо про офіційний курс.

І що сказав «рясний» про оф. курс ?
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:43

blackheadsacne

⁃ Щодо продажу облігацій НБУ - будемо розбиратися.
Я не готовий зараз прогнозувати курс.
⁃ Я вітаю заяву Мінфіну про необхідність відмови від емісійного фінансування бюджету. Але це залежить від наших міжнародних партнерів і їх підтримки.
⁃ Облікова ставка 25% адекватна і поки буде такою.
⁃ Курс, який визначений НБУ, цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям. Курс на ринку - це коливання в основному через психологічний елемент.
https://финбаланс.ком.юа/news/verkhovn ... lavoyu-nbu

"Будем разбираться" С.- (О.В. Блохин) :?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:53

  matroSkin написав:blackheadsacne

⁃ Щодо продажу облігацій НБУ - будемо розбиратися.
Я не готовий зараз прогнозувати курс.
⁃ Я вітаю заяву Мінфіну про необхідність відмови від емісійного фінансування бюджету. Але це залежить від наших міжнародних партнерів і їх підтримки.
⁃ Облікова ставка 25% адекватна і поки буде такою.
⁃ Курс, який визначений НБУ, цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям. Курс на ринку - це коливання в основному через психологічний елемент.
https://финбаланс.ком.юа/news/verkhovna-rada-priznachila-andriya-pishnoho-hlavoyu-nbu

"Будем разбираться" С.- (О.В. Блохин) :?

Ага.. тобто оф.курс вони не хочуть піднімати
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:57

  blackheadsacne написав:
  matroSkin написав:blackheadsacne

⁃ Щодо продажу облігацій НБУ - будемо розбиратися.
Я не готовий зараз прогнозувати курс.
⁃ Я вітаю заяву Мінфіну про необхідність відмови від емісійного фінансування бюджету. Але це залежить від наших міжнародних партнерів і їх підтримки.
⁃ Облікова ставка 25% адекватна і поки буде такою.
⁃ Курс, який визначений НБУ, цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям. Курс на ринку - це коливання в основному через психологічний елемент.
https://финбаланс.ком.юа/news/verkhovna-rada-priznachila-andriya-pishnoho-hlavoyu-nbu

"Будем разбираться" С.- (О.В. Блохин) :?

Ага.. тобто оф.курс вони не хочуть піднімати

Читайте Блохина. Там все понятно.
Investor_K
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