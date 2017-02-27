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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10023100241002510026
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  blackheadsacne написав:Сьогодні підростемо. Кому потрібно, йдіть купуйте зараз.

З ранку на міняйло курс був 41-20, наразі 40-90. Це все, що потрібно знати про новоспечених диванних ікспердів онолітегів та про їх здібності прогнозувати курс і розуміти ситуацію на валютному ринку України.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:14

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:28

  Василь-Рівне написав:
  blackheadsacne написав:Сьогодні підростемо. Кому потрібно, йдіть купуйте зараз.

З ранку на міняйло курс був 41-20, наразі 40-90. Це все, що потрібно знати про новоспечених диванних ікспердів онолітегів та про їх здібності прогнозувати курс і розуміти ситуацію на валютному ринку України.

Василю, ідіть збирайте картоплю) ви далекий і темний чоловік від валютного ринку
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:
  барабашов написав:Zebra
Зебра - 55 будет или нет?
И плюс-минус когда?

55 - это уже осенний тренд будет.
Зимой однозначно 55 а дальше все выше и выше.
Вы же видите что активная фаза войны не прекращается, никаких даже намеков на перемирие, или прекращение стрельбы - значит нужны деньги воевать, а где их взять - только напечатать. Война - это дорого, это не только оклады военным, это и соляра, и экипировка, и запчасти, и расходники, и логистика и все такое, в огромных количествах.

да тут на форумі ікспердів онолітегів чим хочеш жуй
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:55

  zerocool написав:
  Zebra написав:
  барабашов написав:Zebra
Зебра - 55 будет или нет?
И плюс-минус когда?

55 - это уже осенний тренд будет.
Зимой однозначно 55 а дальше все выше и выше.
Вы же видите что активная фаза войны не прекращается, никаких даже намеков на перемирие, или прекращение стрельбы - значит нужны деньги воевать, а где их взять - только напечатать. Война - это дорого, это не только оклады военным, это и соляра, и экипировка, и запчасти, и расходники, и логистика и все такое, в огромных количествах.

да тут на форумі ікспердів онолітегів чим хочеш жуй

нажаль так, багато усілякіх пройдох загонял у гривню розорили місцеву публіку
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:30

МВФ виділив Україні 1,3 млрд доларів фіндопомоги.

МВФ виділив Україні 1,3 млрд доларів фіндопомоги. Вони надійдуть уже сьогодні
Виконавча рада МВФ сьогодні підтримала виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 1,3 млрд доларів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Гроші виділені у рамках програми Rapid Financing Instrument. За словами глави держави, кошти вже сьогодні будуть надіслані в Україну.
Василь-Рівне
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