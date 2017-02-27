З ранку на міняйло курс був 41-20, наразі 40-90. Це все, що потрібно знати про новоспечених диванних ікспердів онолітегів та про їх здібності прогнозувати курс і розуміти ситуацію на валютному ринку України.
З ранку на міняйло курс був 41-20, наразі 40-90. Це все, що потрібно знати про новоспечених диванних ікспердів онолітегів та про їх здібності прогнозувати курс і розуміти ситуацію на валютному ринку України.
Василю, ідіть збирайте картоплю) ви далекий і темний чоловік від валютного ринку
барабашов написав:Zebra Зебра - 55 будет или нет? И плюс-минус когда?
55 - это уже осенний тренд будет. Зимой однозначно 55 а дальше все выше и выше. Вы же видите что активная фаза войны не прекращается, никаких даже намеков на перемирие, или прекращение стрельбы - значит нужны деньги воевать, а где их взять - только напечатать. Война - это дорого, это не только оклады военным, это и соляра, и экипировка, и запчасти, и расходники, и логистика и все такое, в огромных количествах.
да тут на форумі ікспердів онолітегів чим хочеш жуй
барабашов написав:Zebra Зебра - 55 будет или нет? И плюс-минус когда?
55 - это уже осенний тренд будет. Зимой однозначно 55 а дальше все выше и выше. Вы же видите что активная фаза войны не прекращается, никаких даже намеков на перемирие, или прекращение стрельбы - значит нужны деньги воевать, а где их взять - только напечатать. Война - это дорого, это не только оклады военным, это и соляра, и экипировка, и запчасти, и расходники, и логистика и все такое, в огромных количествах.
да тут на форумі ікспердів онолітегів чим хочеш жуй
нажаль так, багато усілякіх пройдох загонял у гривню розорили місцеву публіку