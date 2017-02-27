RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10024100251002610027>
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  blackheadsacne написав:Сьогодні підростемо. Кому потрібно, йдіть купуйте зараз.

З ранку на міняйло курс був 41-20, наразі 40-90. Це все, що потрібно знати про новоспечених диванних ікспердів онолітегів та про їх здібності прогнозувати курс і розуміти ситуацію на валютному ринку України.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5682
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6367 раз.
Подякували: 2893 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:14

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2896
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3524 раз.
Подякували: 5857 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:28

  Василь-Рівне написав:
  blackheadsacne написав:Сьогодні підростемо. Кому потрібно, йдіть купуйте зараз.

З ранку на міняйло курс був 41-20, наразі 40-90. Це все, що потрібно знати про новоспечених диванних ікспердів онолітегів та про їх здібності прогнозувати курс і розуміти ситуацію на валютному ринку України.

Василю, ідіть збирайте картоплю) ви далекий і темний чоловік від валютного ринку
blackheadsacne
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 29.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:
  барабашов написав:Zebra
Зебра - 55 будет или нет?
И плюс-минус когда?

55 - это уже осенний тренд будет.
Зимой однозначно 55 а дальше все выше и выше.
Вы же видите что активная фаза войны не прекращается, никаких даже намеков на перемирие, или прекращение стрельбы - значит нужны деньги воевать, а где их взять - только напечатать. Война - это дорого, это не только оклады военным, это и соляра, и экипировка, и запчасти, и расходники, и логистика и все такое, в огромных количествах.

да тут на форумі ікспердів онолітегів чим хочеш жуй
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 362
З нами з: 22.03.11
Подякував: 63 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:55

  zerocool написав:
  Zebra написав:
  барабашов написав:Zebra
Зебра - 55 будет или нет?
И плюс-минус когда?

55 - это уже осенний тренд будет.
Зимой однозначно 55 а дальше все выше и выше.
Вы же видите что активная фаза войны не прекращается, никаких даже намеков на перемирие, или прекращение стрельбы - значит нужны деньги воевать, а где их взять - только напечатать. Война - это дорого, это не только оклады военным, это и соляра, и экипировка, и запчасти, и расходники, и логистика и все такое, в огромных количествах.

да тут на форумі ікспердів онолітегів чим хочеш жуй

нажаль так, багато усілякіх пройдох загонял у гривню розорили місцеву публіку
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11717
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1742 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:30

МВФ виділив Україні 1,3 млрд доларів фіндопомоги.

МВФ виділив Україні 1,3 млрд доларів фіндопомоги. Вони надійдуть уже сьогодні
Виконавча рада МВФ сьогодні підтримала виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 1,3 млрд доларів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Гроші виділені у рамках програми Rapid Financing Instrument. За словами глави держави, кошти вже сьогодні будуть надіслані в Україну.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5682
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6367 раз.
Подякували: 2893 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 19:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:МВФ виділив Україні 1,3 млрд доларів фіндопомоги.

Только это не фіндопомога а кредит.
Мы же на финансовом форуме - давайте называть вещи своими именами
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 05.04.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  TUR написав:Только это не фіндопомога а кредит.
Мы же на финансовом форуме - давайте называть вещи своими именами

Довідково
Rapid Financing Instrument (RFI) надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, у яких виникли термінові потреби для збалансування платіжного балансу, зокрема внаслідок воєнних конфліктів.
Це розширення (так зване антишокове продовольче вікно) передбачає надання додаткової антикризової допомоги країнам, які потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, викликаного глобальною продовольчою кризою.

Перечитав купу повідомлень на цю тему - жодного слова кредит не знайшов чомусь :oops:
Але зрештою навіть якщо і кредит в такий важкий час це всеодно позитив, в нас вірять, вірять в нашу перемогу, тому і дають кошти, а це багато вартує.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5682
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6367 раз.
Подякували: 2893 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Перечитав купу повідомлень на цю тему - жодного слова кредит

Не знаю что Вы читали, но The RFI is similar to the Rapid Credit Facility (RCF) for PRGT-eligible member countries.
И отдавать его надо "and should be repaid within 3¼ to 5 years".
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 05.04.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Але зрештою навіть якщо і кредит в такий важкий час це всеодно позитив, в нас вірять, вірять в нашу перемогу, тому і дають кошти,

Я тоже верю и надеюсь в победе в этой войне.
Но вот в то, что по завершению войны, у нас найдутся резервы по обслуживанию кредитов - не верю. Только если будет их списание...
История пока не знает таких примеров - надеемся что мы будем первые)
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 114
З нами з: 05.04.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10024100251002610027>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3135, 3136, 3137
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31361 35079642
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 жов, 2022 20:39
AndriyQ
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22861517
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12545750
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.