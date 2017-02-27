З ранку на міняйло курс був 41-20, наразі 40-90. Це все, що потрібно знати про новоспечених диванних ікспердів онолітегів та про їх здібності прогнозувати курс і розуміти ситуацію на валютному ринку України.
З ранку на міняйло курс був 41-20, наразі 40-90. Це все, що потрібно знати про новоспечених диванних ікспердів онолітегів та про їх здібності прогнозувати курс і розуміти ситуацію на валютному ринку України.
Василю, ідіть збирайте картоплю) ви далекий і темний чоловік від валютного ринку
барабашов написав:Zebra Зебра - 55 будет или нет? И плюс-минус когда?
55 - это уже осенний тренд будет. Зимой однозначно 55 а дальше все выше и выше. Вы же видите что активная фаза войны не прекращается, никаких даже намеков на перемирие, или прекращение стрельбы - значит нужны деньги воевать, а где их взять - только напечатать. Война - это дорого, это не только оклады военным, это и соляра, и экипировка, и запчасти, и расходники, и логистика и все такое, в огромных количествах.
да тут на форумі ікспердів онолітегів чим хочеш жуй
барабашов написав:Zebra Зебра - 55 будет или нет? И плюс-минус когда?
55 - это уже осенний тренд будет. Зимой однозначно 55 а дальше все выше и выше. Вы же видите что активная фаза войны не прекращается, никаких даже намеков на перемирие, или прекращение стрельбы - значит нужны деньги воевать, а где их взять - только напечатать. Война - это дорого, это не только оклады военным, это и соляра, и экипировка, и запчасти, и расходники, и логистика и все такое, в огромных количествах.
да тут на форумі ікспердів онолітегів чим хочеш жуй
нажаль так, багато усілякіх пройдох загонял у гривню розорили місцеву публіку
TUR написав:Только это не фіндопомога а кредит. Мы же на финансовом форуме - давайте называть вещи своими именами
Довідково Rapid Financing Instrument (RFI) надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, у яких виникли термінові потреби для збалансування платіжного балансу, зокрема внаслідок воєнних конфліктів. Це розширення (так зване антишокове продовольче вікно) передбачає надання додаткової антикризової допомоги країнам, які потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, викликаного глобальною продовольчою кризою.
Перечитав купу повідомлень на цю тему - жодного слова кредит не знайшов чомусь Але зрештою навіть якщо і кредит в такий важкий час це всеодно позитив, в нас вірять, вірять в нашу перемогу, тому і дають кошти, а це багато вартує.
Василь-Рівне написав:Але зрештою навіть якщо і кредит в такий важкий час це всеодно позитив, в нас вірять, вірять в нашу перемогу, тому і дають кошти,
Я тоже верю и надеюсь в победе в этой войне. Но вот в то, что по завершению войны, у нас найдутся резервы по обслуживанию кредитов - не верю. Только если будет их списание... История пока не знает таких примеров - надеемся что мы будем первые)