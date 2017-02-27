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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10024100251002610027
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Тепер головне питання ху із містер новий голова НБУ?
До речі, Пишний називав Яценюка своїм «другом і соратником», а також хрещеним однієї з дочок.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:26

  antey1969 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Ой+ написав:Більшість грошей з верстатату іде на заощадження - 188 млрд за сім місяців. То чи так і треба було їх друкувати, знецінюючи і позбавлюючи сенсу заощадження в національній валюті?

Так бюджетникам зп платять. Навіть тим, що півроку взагалі не працюють.

Бред.
В лучшем случае такие сидят за свой счёт.


Я особисто знаю людей з Сєвєродонецьку, що виїхали ще 24 лютого, і досі отримають ЗП в бюджетних структурах, не працюючи.
sergey_sryvkin
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