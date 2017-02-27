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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:16
somilitark написав:
Тепер головне питання ху із містер новий голова НБУ?
До речі, Пишний називав Яценюка своїм «другом і соратником», а також хрещеним однієї з дочок.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:26
antey1969 написав: sergey_sryvkin написав: Ой+ написав:
Більшість грошей з верстатату іде на заощадження - 188 млрд за сім місяців. То чи так і треба було їх друкувати, знецінюючи і позбавлюючи сенсу заощадження в національній валюті?
Так бюджетникам зп платять. Навіть тим, що півроку взагалі не працюють.
Бред.
В лучшем случае такие сидят за свой счёт.
Я особисто знаю людей з Сєвєродонецьку, що виїхали ще 24 лютого, і досі отримають ЗП в бюджетних структурах, не працюючи.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 09:40
rapyd777 написав: somilitark написав:
Тепер головне питання ху із містер новий голова НБУ?
До речі, Пишний називав Яценюка своїм «другом і соратником», а також хрещеним однієї з дочок.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 10:35
edvardd написав:
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Додано: Суб 08 жов, 2022 10:40
rapyd777 написав: somilitark написав:
Тепер головне питання ху із містер новий голова НБУ?
До речі, Пишний називав Яценюка своїм «другом і соратником», а також хрещеним однієї з дочок.
От я про це і кажу, що великий економіст сєня в складі шоколадної банди розігнав курс краще ніж при дефолтах.
Всі стали жебраками, а потім нам невізгласи розповідали про еквілібріріуми.
Але це лише думки, побачимо як воно буде.
Пишний казав, що слабка монетарна трансмісія, може Уряд підвищить ставки по Овдп, тоді наші думки в молоко і знизиться тиск на гривню.
Але моя остаточна думка, що курс будуть менше утримувати і відпускати активніше до нових позначок, але це моя точка зору, хочу бути не правий.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 10:43
Мизантрóп написав: rapyd777 написав: somilitark написав:
Тепер головне питання ху із містер новий голова НБУ?
До речі, Пишний називав Яценюка своїм «другом і соратником», а також хрещеним однієї з дочок.
они кумовья
Одна шоколадна школа?(((
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Додано: Суб 08 жов, 2022 10:51
Мизантрóп написав: rapyd777 написав: somilitark написав:
Тепер головне питання ху із містер новий голова НБУ?
До речі, Пишний називав Яценюка своїм «другом і соратником», а також хрещеним однієї з дочок.
они кумовья
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