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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 жов, 2022 10:59
blackheadsacne написав:
40.50-41.20
38.70-39.40
Мукачево
40.50-41.00
38.50-39.10
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