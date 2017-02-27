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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10025100261002710028
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 10:59

  blackheadsacne написав:40.50-41.20
38.70-39.40
Мукачево

40.50-41.00
38.50-39.10
blackheadsacne
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