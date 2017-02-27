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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 жов, 2022 13:25
somilitark написав:
Одна шоколадна школа?(((
а чого ви не згадуєте про школу Кварталу95?
клоуни, їх родичі і друзі великі спеціалісти?
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Додано: Суб 08 жов, 2022 13:30
TUR написав: Василь-Рівне написав:
Але зрештою навіть якщо і кредит в такий важкий час це всеодно позитив, в нас вірять, вірять в нашу перемогу, тому і дають кошти,
Я тоже верю и надеюсь в победе в этой войне.
Но вот в то, что по завершению войны, у нас найдутся резервы по обслуживанию кредитов - не верю. Только если будет их списание...
История пока не знает таких примеров - надеемся что мы будем первые)
Значительную часть гос кредитов спишут, к бабке не ходи.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 13:36
За тиждень з 3 по 7 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 615,74 млн доларів і купив 7,2 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 615,74 млн доларів, проти 867,43 млн доларів тижнем раніше. При цьому регулятор купив 7,2 млн доларів, що майже на 2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (5,4 млн дол.).
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Додано: Суб 08 жов, 2022 14:06
somilitark написав: rapyd777 написав:
До речі, Пишний називав Яценюка своїм «другом і соратником», а також хрещеним однієї з дочок.
От я про це і кажу, що великий економіст сєня в складі шоколадної банди розігнав курс краще ніж при дефолтах.
Пам'ятаю яценюкову фразу, що запустила ракету: "Казна пуста!". А от чому вона була "порожня" так це питання. Досі сумніваюсь, що Яник зміг все вивезти...
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Додано: Суб 08 жов, 2022 14:08
Zebra написав: TUR написав: Василь-Рівне написав:
Але зрештою навіть якщо і кредит в такий важкий час це всеодно позитив, в нас вірять, вірять в нашу перемогу, тому і дають кошти,
Я тоже верю и надеюсь в победе в этой войне.
Но вот в то, что по завершению войны, у нас найдутся резервы по обслуживанию кредитов - не верю. Только если будет их списание...
История пока не знает таких примеров - надеемся что мы будем первые)
Значительную часть гос кредитов спишут, к бабке не ходи.
Московія оплатить
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Додано: Суб 08 жов, 2022 14:15
По сьогоднішній ситуації на гот.вал. ринку. Сьогодні вихідний і майже не діють 2 гривневих драйвера: оформлення конв.депо і продажа банками валюти, тож зарплатники і торгаші, купуючи валюту, трохи піднімають курс. Очікую: у нд стабілізації, в пн - незначне зниження курсу до рівня пт
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