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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10025100261002710028
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:25

  somilitark написав:Одна шоколадна школа?(((

а чого ви не згадуєте про школу Кварталу95?
клоуни, їх родичі і друзі великі спеціалісти?
equinox
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:30

  TUR написав:
  Василь-Рівне написав:Але зрештою навіть якщо і кредит в такий важкий час це всеодно позитив, в нас вірять, вірять в нашу перемогу, тому і дають кошти,

Я тоже верю и надеюсь в победе в этой войне.
Но вот в то, что по завершению войны, у нас найдутся резервы по обслуживанию кредитов - не верю. Только если будет их списание...
История пока не знает таких примеров - надеемся что мы будем первые)

Значительную часть гос кредитов спишут, к бабке не ходи.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:36

За тиждень з 3 по 7 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 615,74 млн доларів і купив 7,2 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 615,74 млн доларів, проти 867,43 млн доларів тижнем раніше. При цьому регулятор купив 7,2 млн доларів, що майже на 2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (5,4 млн дол.).
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 14:06

  somilitark написав:
  rapyd777 написав:До речі, Пишний називав Яценюка своїм «другом і соратником», а також хрещеним однієї з дочок.

От я про це і кажу, що великий економіст сєня в складі шоколадної банди розігнав курс краще ніж при дефолтах.
Пам'ятаю яценюкову фразу, що запустила ракету: "Казна пуста!". А от чому вона була "порожня" так це питання. Досі сумніваюсь, що Яник зміг все вивезти...
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 14:08

  Zebra написав:
  TUR написав:
  Василь-Рівне написав:Але зрештою навіть якщо і кредит в такий важкий час це всеодно позитив, в нас вірять, вірять в нашу перемогу, тому і дають кошти,

Я тоже верю и надеюсь в победе в этой войне.
Но вот в то, что по завершению войны, у нас найдутся резервы по обслуживанию кредитов - не верю. Только если будет их списание...
История пока не знает таких примеров - надеемся что мы будем первые)

Значительную часть гос кредитов спишут, к бабке не ходи.

Московія оплатить
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 14:15

По сьогоднішній ситуації на гот.вал. ринку. Сьогодні вихідний і майже не діють 2 гривневих драйвера: оформлення конв.депо і продажа банками валюти, тож зарплатники і торгаші, купуючи валюту, трохи піднімають курс. Очікую: у нд стабілізації, в пн - незначне зниження курсу до рівня пт
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 16:04

  jump написав:За тиждень з 3 по 7 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 615,74 млн доларів і купив 7,2 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 615,74 млн доларів, проти 867,43 млн доларів тижнем раніше. При цьому регулятор купив 7,2 млн доларів, що майже на 2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (5,4 млн дол.).



страшно подумати щоб нас чекало якби зараз отримали фінансову та військову підтримку як в 2014
яким би був курс, якби не 20 млрд дол від партнерів і де були б наші кордони якби не зброя від партнерів
тільки зелена пліснява може співати про велич своє економдумки, мабуть є дурні які в це повірять
R12
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 16:14

  R12 написав:
  jump написав:За тиждень з 3 по 7 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 615,74 млн доларів і купив 7,2 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 615,74 млн доларів, проти 867,43 млн доларів тижнем раніше. При цьому регулятор купив 7,2 млн доларів, що майже на 2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (5,4 млн дол.).



страшно подумати щоб нас чекало якби зараз отримали фінансову та військову підтримку як в 2014
яким би був курс, якби не 20 млрд дол від партнерів і де були б наші кордони якби не зброя від партнерів
тільки зелена пліснява може співати про велич своє економдумки, мабуть є дурні які в це повірять

Дать Соевому 20 ярдов?
Чтобы сеть магазинов Рошен немедленно накрыла всю Европу и Америку впридачу?
Запад не настолько наивен)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 16:21

  antey1969 написав:
  R12 написав:
  jump написав:За тиждень з 3 по 7 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 615,74 млн доларів і купив 7,2 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 615,74 млн доларів, проти 867,43 млн доларів тижнем раніше. При цьому регулятор купив 7,2 млн доларів, що майже на 2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (5,4 млн дол.).



страшно подумати щоб нас чекало якби зараз отримали фінансову та військову підтримку як в 2014
яким би був курс, якби не 20 млрд дол від партнерів і де були б наші кордони якби не зброя від партнерів
тільки зелена пліснява може співати про велич своє економдумки, мабуть є дурні які в це повірять

Дать Соевому 20 ярдов?
Чтобы сеть магазинов Рошен немедленно накрыла всю Европу и Америку впридачу?
Запад не настолько наивен)))

:lol: зелені думають що це завдяки "честності" 95 кварталу ми отримали цю підтримку :lol: у щтатів та решти є свої інтереси, тому ми отримали все що отримали, вони прекрасну знають ціну крадіям та брехунам з 95 кварталу, але поки закривають на це очі, бо інші пріоритети на кону...
не дарма значна частина йде у вигляді кредитів, наступний етап після перемоги буде, або кінчайте красти та брехати або ось тобі розбита країна з величезними боргами, давай показуй свій економічний геній без нас, а ми подивимося що тобі скажуть на це ті, що повернуться з фронту
R12
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 17:14

Федеральна резервна система ймовірно підвищить процентну ставку вчетверте поспіль на 75 базисних пунктів наступного місяця після того, як п’ятничний звіт показав, що її агресивна монетарна політика цього року недостатньо сприяє охолодженню ринку праці США.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на ф’ючерси, прив’язані до облікової ставки ФРС, передбачають 92% ймовірність того, що ФРС підвищить свою облікову ставку, яка зараз становить 3%-3,25%, до діапазону 3,75%-4% під час засідання 1-2 листопада.

Раніше ймовірність підняття облікової ставки становила 85%, однак звіту Міністерства праці США показав, що роботодавці створили більше, ніж очікувалося, 263 000 робочих місць минулого місяця, а рівень безробіття знизився до 3,5% з 3,7%.

Дані звіту знаходяться з планами Центробанку США, який має намір уповільнити попит на робочу силу як центральний елемент своєї боротьби з інфляцією, оскільки вона зростає більш ніж утричі за цільовий показник у 2%.

ФРС підвищила вартість короткострокових запозичень цього року швидше, ніж будь-коли з 1980-х років, щоб зняти напругу в економіці та послабити ціновий тиск.

Вищі ставки помітно охолодили гарячий ринок житла, де дефіцит пропозиції допоміг підняти ціни більш ніж на 40% за перші два роки пандемії. Та, коли іпотечні ставки піднялися майже до 7%, продажі житла уповільнилися, а зростання цін різко сповільнилося.

У звіті, опублікованому на початку цього тижня показано також волатильність світових цін на акції, оскільки ФРС та інші центральні банки підвищили ставки, викликали надії в деяких колах, що ФРС незабаром уповільнить або навіть припинить підвищення ставок.

Політики ФРС постійно відкидають таку думку, заявляючи, що їхня робота зі зниження інфляції завдасть болю та й близько не завершена. П'ятничний звіт про ринок праці підтвердив їхні наміри.
jump
 
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