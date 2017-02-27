Додано: Суб 08 жов, 2022 17:14

Федеральна резервна система ймовірно підвищить процентну ставку вчетверте поспіль на 75 базисних пунктів наступного місяця після того, як п’ятничний звіт показав, що її агресивна монетарна політика цього року недостатньо сприяє охолодженню ринку праці США.



Про це повідомляє Reuters.



Ціни на ф’ючерси, прив’язані до облікової ставки ФРС, передбачають 92% ймовірність того, що ФРС підвищить свою облікову ставку, яка зараз становить 3%-3,25%, до діапазону 3,75%-4% під час засідання 1-2 листопада.



Раніше ймовірність підняття облікової ставки становила 85%, однак звіту Міністерства праці США показав, що роботодавці створили більше, ніж очікувалося, 263 000 робочих місць минулого місяця, а рівень безробіття знизився до 3,5% з 3,7%.



Дані звіту знаходяться з планами Центробанку США, який має намір уповільнити попит на робочу силу як центральний елемент своєї боротьби з інфляцією, оскільки вона зростає більш ніж утричі за цільовий показник у 2%.



ФРС підвищила вартість короткострокових запозичень цього року швидше, ніж будь-коли з 1980-х років, щоб зняти напругу в економіці та послабити ціновий тиск.



Вищі ставки помітно охолодили гарячий ринок житла, де дефіцит пропозиції допоміг підняти ціни більш ніж на 40% за перші два роки пандемії. Та, коли іпотечні ставки піднялися майже до 7%, продажі житла уповільнилися, а зростання цін різко сповільнилося.



У звіті, опублікованому на початку цього тижня показано також волатильність світових цін на акції, оскільки ФРС та інші центральні банки підвищили ставки, викликали надії в деяких колах, що ФРС незабаром уповільнить або навіть припинить підвищення ставок.



Політики ФРС постійно відкидають таку думку, заявляючи, що їхня робота зі зниження інфляції завдасть болю та й близько не завершена. П'ятничний звіт про ринок праці підтвердив їхні наміри.