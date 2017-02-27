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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10026100271002810029
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:07

  Zebra написав:
  Ой+ написав:Більшість грошей з верстатату іде на заощадження - 188 млрд за сім місяців. То чи так і треба було їх друкувати, знецінюючи і позбавлюючи сенсу заощадження в національній валюті?

Коли ви кажете про знецінення гривні на третину, значить рахуєте в якомусь іншому активі. Якщо рахуєте свої кошти в іншому активі, чому тоді вкладуєтеся в гривню? Якщо для вас гривня основний актив - то я вам скажу, що вона взагалі не знецінилася. Як була 1 гривна = 1 гривні, так і є.
Ніхто вас примусово не тримав у гривні, це ваш шлях, ваша ноша, ви як раб на галері добровільно збагачуєте чиновників і усіх наближених інсайдерів та прикоритників.

Якщо на рахунках гривні стало більше на 188 млрд - ну то значит є ті, хто в гривню вкладаються - не конвертуючи свої доходи у більш реалі активи. А батальйон Монако конвертувався і вже давно у Монако :mrgreen:

Мені здається, на відміну від топів НБУ, що по крайній мірі значну частину своїх заощаджень тримати у національній валюті та ще і рідній країні цілком нормально. Але ріст на 130 млрд. грн на вимогу https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial за 7 міс свідчить, що багато людей знаходиться на низькому старті, десь очікують чуда, проте накопичується значний навіс, що може різко обвалити і сьогоднішній курс.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:25

  antey1969 написав:Дать Соевому 20 ярдов?
Чтобы сеть магазинов Рошен немедленно накрыла всю Европу и Америку впридачу?
Запад не настолько наивен)))

Шариков детектед :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:02

  Starikan написав:
  antey1969 написав:Дать Соевому 20 ярдов?
Чтобы сеть магазинов Рошен немедленно накрыла всю Европу и Америку впридачу?
Запад не настолько наивен)))

Шариков детектед :wink:

Ну ХЗ в чем я не прав.
За сезон лето-осень 2014го магазины Рошен по Украине взошли и заколосились, как грибы после дождя. Все это чудесно помнят.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:17

  antey1969 написав:
  Starikan написав:
  antey1969 написав:Дать Соевому 20 ярдов?
Чтобы сеть магазинов Рошен немедленно накрыла всю Европу и Америку впридачу?
Запад не настолько наивен)))

Шариков детектед :wink:

Ну ХЗ в чем я не прав.
За сезон лето-осень 2014го магазины Рошен по Украине взошли и заколосились, как грибы после дождя. Все это чудесно помнят.

У тебя в глазах только Рошен ... и твоё вранье вокруг Рошена

Но у меня к тебе вопрос ... как это так "удачно" ты, накануне 24.02, оказался в Германии ?
Совпадение ? не думаю

Поэтому, выключи свою пластинку про Рошен
Ты сбежал накануне войны от русского мира, который ты любишь всей душой. Но на расстоянии
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:18

  antey1969 написав:
  Starikan написав:
  antey1969 написав:Дать Соевому 20 ярдов?
Чтобы сеть магазинов Рошен немедленно накрыла всю Европу и Америку впридачу?
Запад не настолько наивен)))

Шариков детектед :wink:

Ну ХЗ в чем я не прав.
За сезон лето-осень 2014го магазины Рошен по Украине взошли и заколосились, как грибы после дождя. Все это чудесно помнят.

Обязательно быть президентом, что бы арендовать торговые площади в ТРЦ?
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