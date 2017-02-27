Ой+ написав:Більшість грошей з верстатату іде на заощадження - 188 млрд за сім місяців. То чи так і треба було їх друкувати, знецінюючи і позбавлюючи сенсу заощадження в національній валюті?
Коли ви кажете про знецінення гривні на третину, значить рахуєте в якомусь іншому активі. Якщо рахуєте свої кошти в іншому активі, чому тоді вкладуєтеся в гривню? Якщо для вас гривня основний актив - то я вам скажу, що вона взагалі не знецінилася. Як була 1 гривна = 1 гривні, так і є. Ніхто вас примусово не тримав у гривні, це ваш шлях, ваша ноша, ви як раб на галері добровільно збагачуєте чиновників і усіх наближених інсайдерів та прикоритників.
Якщо на рахунках гривні стало більше на 188 млрд - ну то значит є ті, хто в гривню вкладаються - не конвертуючи свої доходи у більш реалі активи. А батальйон Монако конвертувався і вже давно у Монако
Мені здається, на відміну від топів НБУ, що по крайній мірі значну частину своїх заощаджень тримати у національній валюті та ще і рідній країні цілком нормально. Але ріст на 130 млрд. грн на вимогу https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial за 7 міс свідчить, що багато людей знаходиться на низькому старті, десь очікують чуда, проте накопичується значний навіс, що може різко обвалити і сьогоднішній курс.