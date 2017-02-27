RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10026100271002810029
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:25

  antey1969 написав:Дать Соевому 20 ярдов?
Чтобы сеть магазинов Рошен немедленно накрыла всю Европу и Америку впридачу?
Запад не настолько наивен)))

Шариков детектед :wink:
Starikan
2
 
Повідомлень: 18952
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2439 раз.
Подякували: 3047 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:17

  antey1969 написав:
  Starikan написав:
  antey1969 написав:Дать Соевому 20 ярдов?
Чтобы сеть магазинов Рошен немедленно накрыла всю Европу и Америку впридачу?
Запад не настолько наивен)))

Шариков детектед :wink:

Ну ХЗ в чем я не прав.
За сезон лето-осень 2014го магазины Рошен по Украине взошли и заколосились, как грибы после дождя. Все это чудесно помнят.

У тебя в глазах только Рошен ... и твоё вранье вокруг Рошена

Но у меня к тебе вопрос ... как это так "удачно" ты, накануне 24.02, оказался в Германии ?
Совпадение ? не думаю

Поэтому, выключи свою пластинку про Рошен
Ты сбежал накануне войны от русского мира, который ты любишь всей душой. Но на расстоянии
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7239
З нами з: 31.08.09
Подякував: 493 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:18

  antey1969 написав:
  Starikan написав:
  antey1969 написав:Дать Соевому 20 ярдов?
Чтобы сеть магазинов Рошен немедленно накрыла всю Европу и Америку впридачу?
Запад не настолько наивен)))

Шариков детектед :wink:

Ну ХЗ в чем я не прав.
За сезон лето-осень 2014го магазины Рошен по Украине взошли и заколосились, как грибы после дождя. Все это чудесно помнят.

Обязательно быть президентом, что бы арендовать торговые площади в ТРЦ?
kuzment
 
Повідомлень: 210
З нами з: 14.06.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 20:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я что-то не понимаю, а что тут так много людей кинулось Пороха защищать? Не нравятся магазины Рошен? Можем другой пример взять.

Активи ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» з початку 2014 року виросли майже на 85% з 1,74 до 3,22 млрд. грн
sailed
 
Повідомлень: 563
З нами з: 24.05.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:50

sailed
Пишучи на фінансовому форумі, треба всеж таки знати що таке "активи" і що з того що вони виросли, а так виглядаєшь посміховиськом...
komp
1
 
Повідомлень: 8379
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2444 раз.
Подякували: 3459 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 22:00

  sailed написав:Я что-то не понимаю, а что тут так много людей кинулось Пороха защищать? Не нравятся магазины Рошен? Можем другой пример взять.

Активи ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» з початку 2014 року виросли майже на 85% з 1,74 до 3,22 млрд. грн

Про статки, статки Порошенка - зовсім забули? Вони ж у 82 рази на рік збільшилися, от наворовааааал! Свинарчуки!!11
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 363
З нами з: 22.03.11
Подякував: 64 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10026100271002810029
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: komp, sergey_sryvkin і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3135, 3136, 3137
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31367 35081435
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 жов, 2022 11:14
Кучинелли
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22861973
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12546125
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2841)
08.10.2022 22:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.