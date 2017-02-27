|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 жов, 2022 18:25
antey1969 написав:
Дать Соевому 20 ярдов?
Чтобы сеть магазинов Рошен немедленно накрыла всю Европу и Америку впридачу?
Запад не настолько наивен)))
Шариков детектед
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18952
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2439 раз.
- Подякували: 3047 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 жов, 2022 19:17
antey1969 написав: Starikan написав: antey1969 написав:
Дать Соевому 20 ярдов?
Чтобы сеть магазинов Рошен немедленно накрыла всю Европу и Америку впридачу?
Запад не настолько наивен)))
Шариков детектед
Ну ХЗ в чем я не прав.
За сезон лето-осень 2014го магазины Рошен по Украине взошли и заколосились, как грибы после дождя. Все это чудесно помнят.
У тебя в глазах только Рошен ... и твоё вранье вокруг Рошена
Но у меня к тебе вопрос ... как это так "удачно" ты, накануне 24.02, оказался в Германии ?
Совпадение ? не думаю
Поэтому, выключи свою пластинку про Рошен
Ты сбежал накануне войны от русского мира, который ты любишь всей душой. Но на расстоянии
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7239
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 493 раз.
- Подякували: 1231 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 08 жов, 2022 19:18
antey1969 написав: Starikan написав: antey1969 написав:
Дать Соевому 20 ярдов?
Чтобы сеть магазинов Рошен немедленно накрыла всю Европу и Америку впридачу?
Запад не настолько наивен)))
Шариков детектед
Ну ХЗ в чем я не прав.
За сезон лето-осень 2014го магазины Рошен по Украине взошли и заколосились, как грибы после дождя. Все это чудесно помнят.
Обязательно быть президентом, что бы арендовать торговые площади в ТРЦ?
-
kuzment
-
-
- Повідомлень: 210
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 жов, 2022 20:39
Я что-то не понимаю, а что тут так много людей кинулось Пороха защищать? Не нравятся магазины Рошен? Можем другой пример взять.
Активи ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» з початку 2014 року виросли майже на 85% з 1,74 до 3,22 млрд. грн
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 564
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 жов, 2022 21:50
sailed
Пишучи на фінансовому форумі, треба всеж таки знати що таке "активи" і що з того що вони виросли, а так виглядаєшь посміховиськом...
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 8380
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2445 раз.
- Подякували: 3463 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Суб 08 жов, 2022 22:00
sailed написав:
Я что-то не понимаю, а что тут так много людей кинулось Пороха защищать? Не нравятся магазины Рошен? Можем другой пример взять.
Активи ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» з початку 2014 року виросли майже на 85% з 1,74 до 3,22 млрд. грн
Про статки, статки Порошенка - зовсім забули? Вони ж у 82 рази на рік збільшилися, от наворовааааал! Свинарчуки!!11
-
zerocool
-
-
- Повідомлень: 363
- З нами з: 22.03.11
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 жов, 2022 22:03
sailed написав:
Я что-то не понимаю, а что тут так много людей кинулось Пороха защищать?
Набагато цікавіше дивитись на тих, хто намагається на нього гівна накидати
ЛАД палиться на захисті росіян, а ви на Порошенку
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1093
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 08 жов, 2022 22:10
komp написав:sailed
Пишучи на фінансовому форумі, треба всеж таки знати що таке "активи" і що з того що вони виросли, а так виглядаєшь посміховиськом...
Так-так, ще про сліпий траст напишіть. Зовсім людей за дурнів маєте)
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 564
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 жов, 2022 22:14
sergey_sryvkin написав:
Я особисто знаю людей з Сєвєродонецьку, що виїхали ще 24 лютого, і досі отримають ЗП в бюджетних структурах, не працюючи.
а в мене сестра з Чернігова, їй сказали або повертайся, або звільняйся, а якщо ні рахуєм прогули і звільняємо за статею.
-
Remington
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 19.09.15
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 жов, 2022 22:17
Remington написав: sergey_sryvkin написав:
Я особисто знаю людей з Сєвєродонецьку, що виїхали ще 24 лютого, і досі отримають ЗП в бюджетних структурах, не працюючи.
а в мене сестра з Чернігова, їй сказали або повертайся, або звільняйся, а якщо ні рахуєм прогули і звільняємо за статею.
деяких знайомих трошки протягнули на "віддалена робота", потім або повертайся і працюй, або простій без оплати.
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 637
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31367
|35081516
|
|
|7975
|22861988
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|
|1669
|12546136
|
|