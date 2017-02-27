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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10027100281002910030
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 22:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Значительную часть гос кредитов спишут, к бабке не ходи.

може і не спишуть, якщо будуть ділити вилучене у РФ (або репарації, у що не віриться) вирахують звідти і кредити.
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 22:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Visky написав:Пам'ятаю яценюкову фразу, що запустила ракету: "Казна пуста!".

А я памьятаю як він хвалився, коли накопичив на рахунках казначейства мільярди, і вони там лежали замість бути в дії. фактично він вилучив з організму економікі значну частину крові, і хвалився цим.
Remington
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 22:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:Набагато цікавіше дивитись на тих, хто намагається на нього гівна накидати

на нього не треба нічого накидувати, він весь в гівні і сам гівно.
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 22:30

  sailed написав:
  komp написав:sailed
Пишучи на фінансовому форумі, треба всеж таки знати що таке "активи" і що з того що вони виросли, а так виглядаєшь посміховиськом...

Так-так, ще про сліпий траст напишіть. Зовсім людей за дурнів маєте)

Навіщо? якщо ви вже написали - це фірмова позначка дурника...
komp
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