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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 жов, 2022 22:18
Zebra написав:
Значительную часть гос кредитов спишут, к бабке не ходи.
може і не спишуть, якщо будуть ділити вилучене у РФ (або репарації, у що не віриться) вирахують звідти і кредити.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 22:21
Visky написав:
Пам'ятаю яценюкову фразу, що запустила ракету: "Казна пуста!".
А я памьятаю як він хвалився, коли накопичив на рахунках казначейства мільярди, і вони там лежали замість бути в дії. фактично він вилучив з організму економікі значну частину крові, і хвалився цим.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 22:23
sergey_sryvkin написав:
Набагато цікавіше дивитись на тих, хто намагається на нього гівна накидати
на нього не треба нічого накидувати, він весь в гівні і сам гівно.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 22:30
sailed написав: komp написав:sailed
Пишучи на фінансовому форумі, треба всеж таки знати що таке "активи" і що з того що вони виросли, а так виглядаєшь посміховиськом...
Так-так, ще про сліпий траст напишіть. Зовсім людей за дурнів маєте)
Навіщо? якщо ви вже написали - це фірмова позначка дурника...
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Додано: Нед 09 жов, 2022 00:05
sailed написав:
Я что-то не понимаю, а что тут так много людей кинулось Пороха защищать? Не нравятся магазины Рошен? Можем другой пример взять.
Активи ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» з початку 2014 року виросли майже на 85% з 1,74 до 3,22 млрд. грн
нарушил по законы - в каталажку его. и лет на 30 укатать.
если не нарушил - нехрен трындеть. завидно что ли что у вас ниче не выросло?
а то я уже слышал как товарищ один на стадионе вещал. роттердам+; свинарчуки; кумовство; весна; кортежи; эпоха бедности.
а по факту он даже хуже оказался - так обвести вокруг пальца народ сыграв талантливо роль голобородька.
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Додано: Нед 09 жов, 2022 00:57
Remington написав: sergey_sryvkin написав:
Я особисто знаю людей з Сєвєродонецьку, що виїхали ще 24 лютого, і досі отримають ЗП в бюджетних структурах, не працюючи.
а в мене сестра з Чернігова, їй сказали або повертайся, або звільняйся, а якщо ні рахуєм прогули і звільняємо за статею.
Так ЧЕрнігов не окупований
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Додано: Нед 09 жов, 2022 00:58
Remington написав: sergey_sryvkin написав:
Набагато цікавіше дивитись на тих, хто намагається на нього гівна накидати
на нього не треба нічого накидувати, він весь в гівні і сам гівно.
Не можна обісрати говно - це завжди було про зеленського
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