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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 жов, 2022 10:16
Запорожье
41,05/41,30
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Додано: Нед 09 жов, 2022 11:09
Почему в Запорожье валюта +15+20 копот Киева?
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Investor_K
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Додано: Нед 09 жов, 2022 11:18
Investor_K написав:
Почему в Запорожье валюта +15+20 копот Киева?
Потому что ближе к боевым действиям + постоянные обстрелы
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lara_08
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Додано: Нед 09 жов, 2022 12:01
lara_08 написав: Investor_K написав:
Почему в Запорожье валюта +15+20 копот Киева?
Потому что ближе к боевым действиям + постоянные обстрелы
чому Зопорожье а не Запоріжжя
?
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prodigy
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Додано: Нед 09 жов, 2022 12:03
40,80/41,10
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не має змін курсу від вчора
стабілізець на тиждень
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Додано: Нед 09 жов, 2022 12:07
prodigy написав: lara_08 написав: Investor_K написав:
Почему в Запорожье валюта +15+20 копот Киева?
Потому что ближе к боевым действиям + постоянные обстрелы
чому Зопорожье а не Запоріжжя
?
З точки зору курсу валют це не принципово. До речі, у Вашому повідомленні 2 граматичні помилки. Але, знову ж таки, з точки зору курсів валют це не принципово.
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Investor_K
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