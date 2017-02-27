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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10026100271002810029
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 10:16

Запорожье
41,05/41,30
39,35/39,90
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 11:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Почему в Запорожье валюта +15+20 копот Киева?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 11:18

  Investor_K написав:Почему в Запорожье валюта +15+20 копот Киева?

Потому что ближе к боевым действиям + постоянные обстрелы
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:01

  lara_08 написав:
  Investor_K написав:Почему в Запорожье валюта +15+20 копот Киева?

Потому что ближе к боевым действиям + постоянные обстрелы


чому Зопорожье а не Запоріжжя ?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:03

40,80/41,10
38,80/39,20

не має змін курсу від вчора

стабілізець на тиждень
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:07

  prodigy написав:
  lara_08 написав:
  Investor_K написав:Почему в Запорожье валюта +15+20 копот Киева?

Потому что ближе к боевым действиям + постоянные обстрелы


чому Зопорожье а не Запоріжжя ?

З точки зору курсу валют це не принципово. До речі, у Вашому повідомленні 2 граматичні помилки. Але, знову ж таки, з точки зору курсів валют це не принципово.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:29

  prodigy написав:40,80/41,10
38,80/39,20

не має змін курсу від вчора

стабілізець на тиждень

Сейчас на минфине показывает 41 на 41,15
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 13:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев 41.00/41.20
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