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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10027100281002910030
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 16:46

  75stasstas75 написав:
  prodigy написав:40,80/41,10
38,80/39,20

не має змін курсу від вчора

стабілізець на тиждень

В Киеве рост на 25 коп от вчерашнего, где же стабилизец то


у нас курс незмінний...
в Києві валюту не купляю :mrgreen:
prodigy
 
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