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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 жов, 2022 16:46
75stasstas75 написав: prodigy написав:
40,80/41,10
38,80/39,20
не має змін курсу від вчора
стабілізець на тиждень
В Киеве рост на 25 коп от вчерашнего, где же стабилизец то
у нас курс незмінний...
в Києві валюту не купляю
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prodigy
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