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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 жов, 2022 16:46
75stasstas75 написав: prodigy написав:
40,80/41,10
38,80/39,20
не має змін курсу від вчора
стабілізець на тиждень
В Киеве рост на 25 коп от вчерашнего, где же стабилизец то
у нас курс незмінний...
в Києві валюту не купляю
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prodigy
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Додано: Нед 09 жов, 2022 17:53
75stasstas75 написав: prodigy написав:
40,80/41,10
38,80/39,20
не має змін курсу від вчора
стабілізець на тиждень
В Киеве рост на 25 коп от вчерашнего, где же стабилизец то
Хлопці, курс буде тільки зростати, на стабілізець не сподівайтеся. Ви що сліпі, чи глухі. Зимою 55. ТОЧКА.
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Zebra
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Додано: Нед 09 жов, 2022 19:19
Zebra написав:
Хлопці, курс буде тільки зростати, на стабілізець не сподівайтеся. Ви що сліпі, чи глухі. Зимою 55. ТОЧКА.
Он может быть и раньше, смотря какие новости будут по Альфе
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Додано: Нед 09 жов, 2022 19:39
Це все після Нового року
А покищо, потрібно за декілька тижнів дійти до 38,00/хх,хх хоча б
Ну, ви ж знаєте і головне - РОЗУМІЄТЕ для чого це потрібно
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Додано: Нед 09 жов, 2022 20:25
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Щоб валютные депо вернуть долларами?) Угадал?
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Andrey2512
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