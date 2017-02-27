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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10027100281002910030
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 16:46

  75stasstas75 написав:
  prodigy написав:40,80/41,10
38,80/39,20

не має змін курсу від вчора

стабілізець на тиждень

В Киеве рост на 25 коп от вчерашнего, где же стабилизец то


у нас курс незмінний...
в Києві валюту не купляю :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 17:53

  75stasstas75 написав:
  prodigy написав:40,80/41,10
38,80/39,20

не має змін курсу від вчора

стабілізець на тиждень

В Киеве рост на 25 коп от вчерашнего, где же стабилизец то

Хлопці, курс буде тільки зростати, на стабілізець не сподівайтеся. Ви що сліпі, чи глухі. Зимою 55. ТОЧКА.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 19:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Хлопці, курс буде тільки зростати, на стабілізець не сподівайтеся. Ви що сліпі, чи глухі. Зимою 55. ТОЧКА.
Он может быть и раньше, смотря какие новости будут по Альфе
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 19:39

Свято наближається!©)))

Це все після Нового року ;)
А покищо, потрібно за декілька тижнів дійти до 38,00/хх,хх хоча б ;)
Ну, ви ж знаєте і головне - РОЗУМІЄТЕ для чого це потрібно ;)
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:25

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Щоб валютные депо вернуть долларами?) Угадал?
Andrey2512
 
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