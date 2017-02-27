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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 жов, 2022 16:46
75stasstas75 написав: prodigy написав:
40,80/41,10
38,80/39,20
не має змін курсу від вчора
стабілізець на тиждень
В Киеве рост на 25 коп от вчерашнего, где же стабилизец то
у нас курс незмінний...
в Києві валюту не купляю
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prodigy
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Додано: Нед 09 жов, 2022 19:39
Це все після Нового року
А покищо, потрібно за декілька тижнів дійти до 38,00/хх,хх хоча б
Ну, ви ж знаєте і головне - РОЗУМІЄТЕ для чого це потрібно
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Додано: Нед 09 жов, 2022 20:25
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Щоб валютные депо вернуть долларами?) Угадал?
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Andrey2512
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Додано: Пон 10 жов, 2022 08:49
Andrey2512 написав:Успіх
Щоб валютные депо вернуть долларами?) Угадал?
Трошки не так))
Це для того, щоб було по-мінімуму охочих забирати долярчики приблизно по тому ж курсу, по якому вносили на депо))
Особливо, коли у віконечку банку скажуть - "ми записуємо всіх на чергу на отримання долярчиків, то десь через тиждень можемо вас записати... але нічого не обіцяємо, бо не знаємо, скільки нам будуть привозити готівочки, а черга велиииииика..."))
І от через тиждень, як знову вас/і інших "культурно відшиють" ще на тиждень, то більшість таки перекладе своє депо ще на 3міс.))
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Додано: Пон 10 жов, 2022 09:46
Remington написав: Zebra написав:
Значительную часть гос кредитов спишут, к бабке не ходи.
може і не спишуть, якщо будуть ділити вилучене у РФ (або репарації, у що не віриться) вирахують звідти і кредити.
Це одно і те саме.
Я не розумію, ЧОМУ видаляють мій прогноз про 55 ???
Я ж не зі стелі пишу, я хочу щоб українці зберегли свої результати трудів - це число Фібоначі і зростання у 2 рази курсу як у Сірії у перий рік війни. Ймовірність цього сценарію найімовірніша.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 09:57
Zebra написав: Remington написав: Zebra написав:
Значительную часть гос кредитов спишут, к бабке не ходи.
може і не спишуть, якщо будуть ділити вилучене у РФ (або репарації, у що не віриться) вирахують звідти і кредити.
Це одно і те саме.Я не розумію, ЧОМУ видаляють мій прогноз про 55 ???
наверное, потому что это не понятно - или это пик на протяжении 10 минут, или это средний за какой-то период. Когда, в каком году?
Как обычно с 99,5% всех прогнозов, либо не долетит во вменяемые сроки, либо уже перелетит выше, либо около этих цифр будут выкручивать яйца, чтоб запутать.
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