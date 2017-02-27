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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10027100281002910030
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 16:46

  75stasstas75 написав:
  prodigy написав:40,80/41,10
38,80/39,20

не має змін курсу від вчора

стабілізець на тиждень

В Киеве рост на 25 коп от вчерашнего, где же стабилизец то


у нас курс незмінний...
в Києві валюту не купляю :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 19:39

Свято наближається!©)))

Це все після Нового року ;)
А покищо, потрібно за декілька тижнів дійти до 38,00/хх,хх хоча б ;)
Ну, ви ж знаєте і головне - РОЗУМІЄТЕ для чого це потрібно ;)
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:25

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Щоб валютные депо вернуть долларами?) Угадал?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 08:49

  Andrey2512 написав:Успіх

Щоб валютные депо вернуть долларами?) Угадал?

Трошки не так))
Це для того, щоб було по-мінімуму охочих забирати долярчики приблизно по тому ж курсу, по якому вносили на депо))
Особливо, коли у віконечку банку скажуть - "ми записуємо всіх на чергу на отримання долярчиків, то десь через тиждень можемо вас записати... але нічого не обіцяємо, бо не знаємо, скільки нам будуть привозити готівочки, а черга велиииииика..."))
І от через тиждень, як знову вас/і інших "культурно відшиють" ще на тиждень, то більшість таки перекладе своє депо ще на 3міс.))
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:46

  Remington написав:
  Zebra написав:Значительную часть гос кредитов спишут, к бабке не ходи.

може і не спишуть, якщо будуть ділити вилучене у РФ (або репарації, у що не віриться) вирахують звідти і кредити.

Це одно і те саме.
Я не розумію, ЧОМУ видаляють мій прогноз про 55 ???
Я ж не зі стелі пишу, я хочу щоб українці зберегли свої результати трудів - це число Фібоначі і зростання у 2 рази курсу як у Сірії у перий рік війни. Ймовірність цього сценарію найімовірніша.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 09:57

  Zebra написав:
  Remington написав:
  Zebra написав:Значительную часть гос кредитов спишут, к бабке не ходи.

може і не спишуть, якщо будуть ділити вилучене у РФ (або репарації, у що не віриться) вирахують звідти і кредити.

Це одно і те саме.
Я не розумію, ЧОМУ видаляють мій прогноз про 55 ???


наверное, потому что это не понятно - или это пик на протяжении 10 минут, или это средний за какой-то период. Когда, в каком году?
Как обычно с 99,5% всех прогнозов, либо не долетит во вменяемые сроки, либо уже перелетит выше, либо около этих цифр будут выкручивать яйца, чтоб запутать. :roll:
Alex2007
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