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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10027100281002910030
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 16:46

  75stasstas75 написав:
  prodigy написав:40,80/41,10
38,80/39,20

не має змін курсу від вчора

стабілізець на тиждень

В Киеве рост на 25 коп от вчерашнего, где же стабилизец то


у нас курс незмінний...
в Києві валюту не купляю :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 19:39

Свято наближається!©)))

Це все після Нового року ;)
А покищо, потрібно за декілька тижнів дійти до 38,00/хх,хх хоча б ;)
Ну, ви ж знаєте і головне - РОЗУМІЄТЕ для чого це потрібно ;)
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 20:25

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Щоб валютные депо вернуть долларами?) Угадал?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 08:49

  Andrey2512 написав:Успіх

Щоб валютные депо вернуть долларами?) Угадал?

Трошки не так))
Це для того, щоб було по-мінімуму охочих забирати долярчики приблизно по тому ж курсу, по якому вносили на депо))
Особливо, коли у віконечку банку скажуть - "ми записуємо всіх на чергу на отримання долярчиків, то десь через тиждень можемо вас записати... але нічого не обіцяємо, бо не знаємо, скільки нам будуть привозити готівочки, а черга велиииииика..."))
І от через тиждень, як знову вас/і інших "культурно відшиють" ще на тиждень, то більшість таки перекладе своє депо ще на 3міс.))
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:37

Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:50

  Visky написав:Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку

Пощитайте іхні надприбутки коли вони по 41 вчора продавали, а сьогодні не можуть так відкупити
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:51

  Visky написав:Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку

Чи ви думаєте вони по «щелчку» купують і продають скільки хочуть?
blackheadsacne
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