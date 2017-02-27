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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 жов, 2022 16:46
75stasstas75 написав: prodigy написав:
40,80/41,10
38,80/39,20
не має змін курсу від вчора
стабілізець на тиждень
В Киеве рост на 25 коп от вчерашнего, где же стабилизец то
у нас курс незмінний...
в Києві валюту не купляю
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prodigy
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Додано: Нед 09 жов, 2022 19:39
Це все після Нового року
А покищо, потрібно за декілька тижнів дійти до 38,00/хх,хх хоча б
Ну, ви ж знаєте і головне - РОЗУМІЄТЕ для чого це потрібно
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Додано: Нед 09 жов, 2022 20:25
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Щоб валютные депо вернуть долларами?) Угадал?
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Andrey2512
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Додано: Пон 10 жов, 2022 08:49
Andrey2512 написав:Успіх
Щоб валютные депо вернуть долларами?) Угадал?
Трошки не так))
Це для того, щоб було по-мінімуму охочих забирати долярчики приблизно по тому ж курсу, по якому вносили на депо))
Особливо, коли у віконечку банку скажуть - "ми записуємо всіх на чергу на отримання долярчиків, то десь через тиждень можемо вас записати... але нічого не обіцяємо, бо не знаємо, скільки нам будуть привозити готівочки, а черга велиииииика..."))
І от через тиждень, як знову вас/і інших "культурно відшиють" ще на тиждень, то більшість таки перекладе своє депо ще на 3міс.))
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:37
Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку
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Visky
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:50
Visky написав:
Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку
Пощитайте іхні надприбутки коли вони по 41 вчора продавали, а сьогодні не можуть так відкупити
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blackheadsacne
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Додано: Пон 10 жов, 2022 11:51
Visky написав:
Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку
Чи ви думаєте вони по «щелчку» купують і продають скільки хочуть?
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blackheadsacne
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