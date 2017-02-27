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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10027100281002910030
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 08:49

  Andrey2512 написав:Успіх

Щоб валютные депо вернуть долларами?) Угадал?

Трошки не так))
Це для того, щоб було по-мінімуму охочих забирати долярчики приблизно по тому ж курсу, по якому вносили на депо))
Особливо, коли у віконечку банку скажуть - "ми записуємо всіх на чергу на отримання долярчиків, то десь через тиждень можемо вас записати... але нічого не обіцяємо, бо не знаємо, скільки нам будуть привозити готівочки, а черга велиииииика..."))
І от через тиждень, як знову вас/і інших "культурно відшиють" ще на тиждень, то більшість таки перекладе своє депо ще на 3міс.))
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:37

Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:50

  Visky написав:Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку

Пощитайте іхні надприбутки коли вони по 41 вчора продавали, а сьогодні не можуть так відкупити
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 11:51

  Visky написав:Обмінки, потираючи рученята, підвищили маржу майже до 1 грн, при чому курс купівлі (дані minfin) - всього на 10 коп. Кому війна, а кому надприбутки. Рекомендую не здійснювати сьогодні валютообмін на небанківському ринку

Чи ви думаєте вони по «щелчку» купують і продають скільки хочуть?
blackheadsacne
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 13:02

Финансовая сводка за прошедшую неделю

Третью неделю подряд банки обходятся без тендерного рефинансирования. Возврат рефинанса тоже замедлился, возвращали по мелочи. Идиллическую картину немного портит суточный рефинанс в размере 0.33 млрд, который регулярно перезанимается всю неделю, однако, в долгосрок он переведен не был.
В итоге за неделю возврат рефинанса составил 0.325 млрд. грн. (неделей ранее 2.591 млрд. грн.).

В результате интервенций на МБ было изъято из оборота 23.032 млрд. грн. (неделей ранее 31.361 млрд. грн.)

На прошедшей неделе НБУ военных облигаций не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 315 млрд.

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 23.357 млрд. грн, (неделей ранее 33.952 млрд. грн).

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 152.759 млрд. грн.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 332.087 млрд. грн. (неделей ранее 321.08 млрд. грн.). Снова рост. Увы, но ликвидность высвобождается из долгосрочных активов быстрее, чем НБУ успевает изымать ее из оборота. Такая ситуация огорчает, но не удивляет.

Расходы казначейства превысили доходы на 27.931 млрд. грн. (неделей ранее 33.596 млрд. грн.) Расходы на среднем уровне.

За неделю было инкассировано 5.562 млрд. грн. (неделей ранее 8.438 млрд. грн.). Переток наличных в банки немного замедлился, но при этом остался на уровне значительно выше привычного.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7.20;
Продал – 615.74.
Объем продажи валюты существенно сократился. В понедельник и вторник спрос на валюту сохранялся на уровне прошлой недели, а потом вернулись к объемам месячной давности. Обороты МБ существенно упали, а клиентские заявки сократились незначительно, банки закрывали много заявок самостоятельно. При этом наметилась тенденция к уравновешиванию клиентских спроса и предложения.

Кроме смены главы НБУ, отметить то-либо выдающееся на прошедшей финансовой неделе не получается. Все показатели в рамках привычных значений с тенденцией к усугублению стабильности. Стабильности хотелось бы, конечно, более оптимистичной, но отсутствие новостей - уже хорошая новость.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2022 14:25

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............10.10.2022..........11.10.2022
дата розрахунку..............07.10.2022...........10.10.2022
Євро.................................35,797..................35,4587...-0.95%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9696 (вчера 0.9789).

Индекс доллара DXY в 15-00 113.14 (вчера 112.19)
Начавшийся еще в среду рост, после небольшой остановки в пятницу, продолжился. На длинном отрезке времени движение выглядит уверенным, но до рекордов пока не дотянули.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 07:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

які прогнози по курсам на сьогодні?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 07:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:які прогнози по курсам на сьогодні?

Ні разу не прогнозист, але після панічного підскоку, можливе обережно-повільне повернення до попередніх рівнів.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 10027100281002910030
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