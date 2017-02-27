Додано: Пон 10 жов, 2022 13:02

Третью неделю подряд банки обходятся без тендерного рефинансирования. Возврат рефинанса тоже замедлился, возвращали по мелочи. Идиллическую картину немного портит суточный рефинанс в размере 0.33 млрд, который регулярно перезанимается всю неделю, однако, в долгосрок он переведен не был.

В итоге за неделю возврат рефинанса составил 0.325 млрд. грн. (неделей ранее 2.591 млрд. грн.).



В результате интервенций на МБ было изъято из оборота 23.032 млрд. грн. (неделей ранее 31.361 млрд. грн.)



На прошедшей неделе НБУ военных облигаций не покупал. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 315 млрд.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 23.357 млрд. грн, (неделей ранее 33.952 млрд. грн).



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 152.759 млрд. грн.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 332.087 млрд. грн. (неделей ранее 321.08 млрд. грн.). Снова рост. Увы, но ликвидность высвобождается из долгосрочных активов быстрее, чем НБУ успевает изымать ее из оборота. Такая ситуация огорчает, но не удивляет.



Расходы казначейства превысили доходы на 27.931 млрд. грн. (неделей ранее 33.596 млрд. грн.) Расходы на среднем уровне.



За неделю было инкассировано 5.562 млрд. грн. (неделей ранее 8.438 млрд. грн.). Переток наличных в банки немного замедлился, но при этом остался на уровне значительно выше привычного.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 7.20;

Продал – 615.74.

Объем продажи валюты существенно сократился. В понедельник и вторник спрос на валюту сохранялся на уровне прошлой недели, а потом вернулись к объемам месячной давности. Обороты МБ существенно упали, а клиентские заявки сократились незначительно, банки закрывали много заявок самостоятельно. При этом наметилась тенденция к уравновешиванию клиентских спроса и предложения.



Кроме смены главы НБУ, отметить то-либо выдающееся на прошедшей финансовой неделе не получается. Все показатели в рамках привычных значений с тенденцией к усугублению стабильности. Стабильности хотелось бы, конечно, более оптимистичной, но отсутствие новостей - уже хорошая новость.