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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10028100291003010031
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:42

Запорожье
41,20/41,50
39,40/40,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Здав трохи євро по 39,3 на покушать.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:54

  Investor_K написав:які прогнози по курсам на сьогодні?
Після вчорашнього панічного накручування повинен знижуватися. Темпи залежать від того чи працюють відділення банків, які продають валюту та оформлюють конв.депо. Чи є у колег інфа чи працюють сьогодні, особливо Приват? Вчора РайфАваль заявив про повне припинення роботи відділень до невідомо коли.
Не знаю, чи повернеться $ до 41. Якби не паніка, то прогнозував би на тижні поступове зростання курсу з сьогоднішнього дня, тим паче завтра крупне погашення ОВДП. Враховуючи ці зустрічні фактори (тенденції) ризикну спрогнозувати можливе досягненя сьогодні курсу $ 41/41,1 для Києва, нижче мабуть не піде
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:00

  Visky написав:
  Investor_K написав:які прогнози по курсам на сьогодні?
Після вчорашнього панічного накручування повинен знижуватися. Темпи залежать від того чи працюють відділення банків, які продають валюту та оформлюють конв.депо. Чи є у колег інфа чи працюють сьогодні, особливо Приват? Вчора РайфАваль заявив про повне припинення роботи відділень до невідомо коли.
Не знаю, чи повернеться $ до 41. Якби не паніка, то прогнозував би на тижні поступове зростання курсу з сьогоднішнього дня, тим паче завтра крупне погашення ОВДП. Враховуючи ці зустрічні фактори (тенденції) ризикну спрогнозувати можливе досягненя сьогодні курсу $ 41/41,1 для Києва, нижче мабуть не піде

https://raiffeisen.ua/aktualna-informatsiia-pro-robotu-raiffeisen-banku
Шановні клієнти, сьогодні, 11 жовтня, відділення банку відновлять роботу відразу після закінчення повітряної тривоги. Протягом декількох наступних днів в Україні очікуються віялові відключення електрики, тому під час цих технічних робіт деякі наші відділення будуть працювати в режимі консультації. Просимо перед візитом у банк переглядати список відділень Райфу, що працюють, за цим лінком.
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:16

  Investor_K написав:Здав трохи євро по 39,3 на покушать.

І таки що, на каклети до Колі до "Велюру"?
Пику цьому інтєлігєнту виправите?
барабашов
 
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