Investor_K написав:які прогнози по курсам на сьогодні?
Після вчорашнього панічного накручування повинен знижуватися. Темпи залежать від того чи працюють відділення банків, які продають валюту та оформлюють конв.депо. Чи є у колег інфа чи працюють сьогодні, особливо Приват? Вчора РайфАваль заявив про повне припинення роботи відділень до невідомо коли. Не знаю, чи повернеться $ до 41. Якби не паніка, то прогнозував би на тижні поступове зростання курсу з сьогоднішнього дня, тим паче завтра крупне погашення ОВДП. Враховуючи ці зустрічні фактори (тенденції) ризикну спрогнозувати можливе досягненя сьогодні курсу $ 41/41,1 для Києва, нижче мабуть не піде
Investor_K написав:які прогнози по курсам на сьогодні?
Після вчорашнього панічного накручування повинен знижуватися. Темпи залежать від того чи працюють відділення банків, які продають валюту та оформлюють конв.депо. Чи є у колег інфа чи працюють сьогодні, особливо Приват? Вчора РайфАваль заявив про повне припинення роботи відділень до невідомо коли. Не знаю, чи повернеться $ до 41. Якби не паніка, то прогнозував би на тижні поступове зростання курсу з сьогоднішнього дня, тим паче завтра крупне погашення ОВДП. Враховуючи ці зустрічні фактори (тенденції) ризикну спрогнозувати можливе досягненя сьогодні курсу $ 41/41,1 для Києва, нижче мабуть не піде
Шановні клієнти, сьогодні, 11 жовтня, відділення банку відновлять роботу відразу після закінчення повітряної тривоги. Протягом декількох наступних днів в Україні очікуються віялові відключення електрики, тому під час цих технічних робіт деякі наші відділення будуть працювати в режимі консультації. Просимо перед візитом у банк переглядати список відділень Райфу, що працюють, за цим лінком.