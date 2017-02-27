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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10028100291003010031
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:42

Запорожье
41,20/41,50
39,40/40,00
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Здав трохи євро по 39,3 на покушать.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:54

  Investor_K написав:які прогнози по курсам на сьогодні?
Після вчорашнього панічного накручування повинен знижуватися. Темпи залежать від того чи працюють відділення банків, які продають валюту та оформлюють конв.депо. Чи є у колег інфа чи працюють сьогодні, особливо Приват? Вчора РайфАваль заявив про повне припинення роботи відділень до невідомо коли.
Не знаю, чи повернеться $ до 41. Якби не паніка, то прогнозував би на тижні поступове зростання курсу з сьогоднішнього дня, тим паче завтра крупне погашення ОВДП. Враховуючи ці зустрічні фактори (тенденції) ризикну спрогнозувати можливе досягненя сьогодні курсу $ 41/41,1 для Києва, нижче мабуть не піде
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:00

  Visky написав:
  Investor_K написав:які прогнози по курсам на сьогодні?
Після вчорашнього панічного накручування повинен знижуватися. Темпи залежать від того чи працюють відділення банків, які продають валюту та оформлюють конв.депо. Чи є у колег інфа чи працюють сьогодні, особливо Приват? Вчора РайфАваль заявив про повне припинення роботи відділень до невідомо коли.
Не знаю, чи повернеться $ до 41. Якби не паніка, то прогнозував би на тижні поступове зростання курсу з сьогоднішнього дня, тим паче завтра крупне погашення ОВДП. Враховуючи ці зустрічні фактори (тенденції) ризикну спрогнозувати можливе досягненя сьогодні курсу $ 41/41,1 для Києва, нижче мабуть не піде

https://raiffeisen.ua/aktualna-informatsiia-pro-robotu-raiffeisen-banku
Шановні клієнти, сьогодні, 11 жовтня, відділення банку відновлять роботу відразу після закінчення повітряної тривоги. Протягом декількох наступних днів в Україні очікуються віялові відключення електрики, тому під час цих технічних робіт деякі наші відділення будуть працювати в режимі консультації. Просимо перед візитом у банк переглядати список відділень Райфу, що працюють, за цим лінком.
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ 40.90-41.07
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 13:28

Що ж, в Києві курс $ концентрується навколо 41
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 15:17

Нарешті, з відкриттям банківських установ, можуть встигнути продавити 41 в Києві вже сьогодні, пірнувши під нього з головою. Для подальшого зниження вже пізно, завтра в 1-й пол дня - вниз, якщо банки будуть відкриті і без сюрпризів
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 15:32

  edvardd написав:Запорожье
41,20/41,50
39,40/40,00

40,95/41,25
39,00/39,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 15:47

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............11.10.2022..........12.10.2022
дата розрахунку.............10.10.2022...........11.10.2022
Євро................................35,4587................35,5465...+0.25%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9720 (вчера 0.9696).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.96 (вчера 113.14)
Последние сутки колебания весьма размашистые, но без явного направления движения.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 11 жовтня 2022 року, до державного бюджету
залучено 3 601 985 650,92 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 05.04.2023 - 175 дней - 12% - 6 456 556,80 грн;
- до 27.09.2023 - 350 дней - 14% - 368 420,40 грн;
- до 13.03.2024 - 518 дней - 16% - 4 974 549,56 грн;
- до 27.04.2023 - 197 дней - 4.25% - $98 176 745,19.

Результат по гривне, как обычно, очень скромный, а валютное размещение выглядит состоявшимся.
Ставки не изменились, были удовлетворены все заявки, кроме одной в самом длинном гривневом выпуске. Там был запрос на 4 млн под 19% - не та сумма, ради которой стоило бы идти на повышение ставок.
Сибарит
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  #<1 ... 10028100291003010031
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