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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 жов, 2022 18:19
antey1969 написав:
Гривна укрепилась, значит экономика на этой неделе крепчает на глазах.
Іноді краще мовчати, ніж випромінювати безсистемний і абсурдний набір букв.
Вже давненько підмічено, що коли ревальвація, то зовсім немає настрою у поцреотів, або сором'язливе мовчання, або істерики, третього не дано.
А курс знайшов точку рівноваги, вона поки що 41.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 05:40
Найближчими тижнями Вашингтон має намір виділити Україні $4,5 млрд прямої бюджетної підтримки у вигляді гранту. Відповідне фінансування Конгрес схвалив два тижні тому. Про це повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.
Крім того, міністерка закликала партнерів і союзників якомога швидше виконати свої зобов’язання щодо підтримки України та приєднатися до Сполучених Штатів, щоб зробити більше, оскільки Росія продовжує агресію
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