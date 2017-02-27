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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 жов, 2022 18:19
antey1969 написав:
Гривна укрепилась, значит экономика на этой неделе крепчает на глазах.
Іноді краще мовчати, ніж випромінювати безсистемний і абсурдний набір букв.
Вже давненько підмічено, що коли ревальвація, то зовсім немає настрою у поцреотів, або сором'язливе мовчання, або істерики, третього не дано.
А курс знайшов точку рівноваги, вона поки що 41.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 05:40
Найближчими тижнями Вашингтон має намір виділити Україні $4,5 млрд прямої бюджетної підтримки у вигляді гранту. Відповідне фінансування Конгрес схвалив два тижні тому. Про це повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.
Крім того, міністерка закликала партнерів і союзників якомога швидше виконати свої зобов’язання щодо підтримки України та приєднатися до Сполучених Штатів, щоб зробити більше, оскільки Росія продовжує агресію
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Додано: Сер 12 жов, 2022 08:21
Наслаждайтесь, тигры, спредом по USD в Украине в 0.5-1%. В Австрали у местных менял по USD:
They buy 0.69 USD / 1 AUD
They sell 0.59 USD / 1 AUD
При крос.курсе 0.63
Спред почти 20%
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Додано: Сер 12 жов, 2022 09:24
ранок сьогодні на 10.00
40,85-41,20
38,80-39,20
купівля -15коп, продаж-30коп
тобто курс повертається до стану на 6 жовтня (коли була можливість купити долар па 40,95)
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Додано: Сер 12 жов, 2022 09:39
Запорожье
40,90/41,20
39,10/39,80
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Додано: Сер 12 жов, 2022 10:15
Київ 40.80—40.95
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:19
40,75-41,15
38,80-39,20
купівля долара -10коп.
валютчики, тримаймося
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prodigy
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:24
Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.
Пока сдавал - стало 40.6
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:26
edvardd написав:
Запорожье
40,90/41,20
39,10/39,80
40,85/41,10
39,00/39,80
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edvardd
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:31
Investor_K написав:
Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.
Пока сдавал - стало 40.6
Схоже, що сьогодні маятник вниз
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