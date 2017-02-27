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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10030100311003210033>
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:19

  antey1969 написав:Гривна укрепилась, значит экономика на этой неделе крепчает на глазах.

Іноді краще мовчати, ніж випромінювати безсистемний і абсурдний набір букв.
Вже давненько підмічено, що коли ревальвація, то зовсім немає настрою у поцреотів, або сором'язливе мовчання, або істерики, третього не дано.
А курс знайшов точку рівноваги, вона поки що 41.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 05:40

США нададуть Україні грантову допомогу на $4,5 млрд

Найближчими тижнями Вашингтон має намір виділити Україні $4,5 млрд прямої бюджетної підтримки у вигляді гранту. Відповідне фінансування Конгрес схвалив два тижні тому. Про це повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.
Крім того, міністерка закликала партнерів і союзників якомога швидше виконати свої зобов’язання щодо підтримки України та приєднатися до Сполучених Штатів, щоб зробити більше, оскільки Росія продовжує агресію
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Наслаждайтесь, тигры, спредом по USD в Украине в 0.5-1%. В Австрали у местных менял по USD:
They buy 0.69 USD / 1 AUD
They sell 0.59 USD / 1 AUD
При крос.курсе 0.63
Спред почти 20%
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:24

ранок сьогодні на 10.00
40,85-41,20
38,80-39,20

купівля -15коп, продаж-30коп

тобто курс повертається до стану на 6 жовтня (коли була можливість купити долар па 40,95)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:39

Запорожье
40,90/41,20
39,10/39,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 10:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ 40.80—40.95
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:19

40,75-41,15
38,80-39,20

купівля долара -10коп.

валютчики, тримаймося :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.

Пока сдавал - стало 40.6
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:26

  edvardd написав:Запорожье
40,90/41,20
39,10/39,80

40,85/41,10
39,00/39,80
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:31

  Investor_K написав:Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.

Пока сдавал - стало 40.6


Схоже, що сьогодні маятник вниз 8)
Vitalych-new
 
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