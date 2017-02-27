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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10030100311003210033
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:52

  Investor_K написав:Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.

Пока сдавал - стало 40.6

Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:54

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.

Пока сдавал - стало 40.6

Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.

и электрогенераторы для жизни
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:10

  Мизантрóп написав:
  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.

Пока сдавал - стало 40.6

Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.

и электрогенераторы для жизни

сонячні панелі в довгостроці ліпше
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/led-12v.html
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 жов, 2022 13:09, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:сонячні панелі в довгостроці ліпше

широта треба как в акурта,у нас краще вітряк біля річки або міні гес.
офтоп фсьо.Падаєм
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:49

  Мизантрóп написав:
  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.

Пока сдавал - стало 40.6

Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.

и электрогенераторы для жизни

Все банальнее - на депозиты. Сегодня оформлял. При мне еще двое оформляли. И большой и малой и все по 100к
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:56

  alex_2013 написав:Наслаждайтесь, тигры, спредом по USD в Украине в 0.5-1%. В Австрали у местных менял по USD:
They buy 0.69 USD / 1 AUD
They sell 0.59 USD / 1 AUD
При крос.курсе 0.63
Спред почти 20%

Сельский валютчик в Австралию перебрался? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 13:10

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:сонячні панелі в довгостроці ліпше

широта треба как в акурта,у нас краще вітряк біля річки або міні гес.
офтоп фсьо.Падаєм

Мені хоча би щоб на відро сходити і попасти ненапомацки.

з.і.
чому офтоп, це ж необхідна інвестиція поліпше конвертдепо та стирання кедів
flyman
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  #<1 ... 10030100311003210033
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