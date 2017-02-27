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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:52
Investor_K написав:
Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.
Пока сдавал - стало 40.6
Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.
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antey1969
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:54
antey1969 написав: Investor_K написав:
Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.
Пока сдавал - стало 40.6
Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.
и электрогенераторы для жизни
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Мизантрóп
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:10
Мизантрóп написав: antey1969 написав: Investor_K написав:
Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.
Пока сдавал - стало 40.6
Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.
и электрогенераторы для жизни
сонячні панелі в довгостроці ліпшеhttps://fi202x.blogspot.com/2022/10/led-12v.html
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 12 жов, 2022 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:17
flyman написав:
сонячні панелі в довгостроці ліпше
широта треба как в акурта,у нас краще вітряк біля річки або міні гес.
офтоп фсьо.Падаєм
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Мизантрóп
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:49
Мизантрóп написав: antey1969 написав: Investor_K написав:
Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.
Пока сдавал - стало 40.6
Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.
и электрогенераторы для жизни
Все банальнее - на депозиты. Сегодня оформлял. При мне еще двое оформляли. И большой и малой и все по 100к
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:52
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:56
Сельский валютчик
alex_2013 написав:
Наслаждайтесь, тигры, спредом по USD в Украине в 0.5-1%. В Австрали у местных менял по USD:
They buy 0.69 USD / 1 AUD
They sell 0.59 USD / 1 AUD
При крос.курсе 0.63
Спред почти 20%
в Австралию перебрался?
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:10
Мизантрóп написав: flyman написав:
сонячні панелі в довгостроці ліпше
широта треба как в акурта,у нас краще вітряк біля річки або міні гес.
офтоп фсьо.Падаєм
Та хоча би щоб на відро сходити і попасти ненапомацки.
з.і.
чому офтоп, це ж необхідна інвестиція поліпше конвертдепо та стирання кедів
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flyman
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