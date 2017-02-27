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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:52
Investor_K написав:
Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.
Пока сдавал - стало 40.6
Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.
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antey1969
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Додано: Сер 12 жов, 2022 11:54
antey1969 написав: Investor_K написав:
Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.
Пока сдавал - стало 40.6
Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.
и электрогенераторы для жизни
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Мизантрóп
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:49
Мизантрóп написав: antey1969 написав: Investor_K написав:
Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.
Пока сдавал - стало 40.6
Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.
и электрогенераторы для жизни
Все банальнее - на депозиты. Сегодня оформлял. При мне еще двое оформляли. И большой и малой и все по 100к
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Ромасик
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:52
Київ 40.60—40.75
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Faceless
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:56
Сельский валютчик
alex_2013 написав:
Наслаждайтесь, тигры, спредом по USD в Украине в 0.5-1%. В Австрали у местных менял по USD:
They buy 0.69 USD / 1 AUD
They sell 0.59 USD / 1 AUD
При крос.курсе 0.63
Спред почти 20%
в Австралию перебрался?
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Сибарит
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:41
Пропонують євро за долар по 0.955.
Це напевне найнижча ціна за євро з початку 2000-х.
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somilitark
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Додано: Сер 12 жов, 2022 13:43
somilitark написав:
Пропонують євро за долар по 0.955.
Це напевне найнижча ціна за євро з початку 2000-х.
хто зловить дно, друге дно в подарунок,
коли ФРС піднімає вчергове ставку?
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flyman
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:00
Дивно.
"Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами" а валюта все одно вниз. Ні, я насправді радію цьому факту, до кінця війни ми мусимо втримати гривню від інфляції, а далі вже вона неминуча (щоб підняти економіку без цього ніяк). Але все одно для мене ця поведінка не очікувана. Українці мають дуже товсту шкіру, вже нічим нас не злякати.
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sailed
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:11
Visky написав:
Вів 11 жов, 2022 15:17 Нарешті, з відкриттям банківських установ, можуть встигнути продавити 41 в Києві вже сьогодні, пірнувши під нього з головою. Для подальшого зниження вже пізно, завтра в 1-й пол дня - вниз
Наш прогноз цілком спрвдився.
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Додано: Сер 12 жов, 2022 14:17
Ромасик написав:
Все банальнее - на депозиты. Сегодня оформлял. При мне еще двое оформляли. И большой и малой и все по 100к
когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.
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mephala
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