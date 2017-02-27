RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10031100321003310034>
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:52

  Investor_K написав:Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.

Пока сдавал - стало 40.6

Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11502
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1567 раз.
Подякували: 3435 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:54

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.

Пока сдавал - стало 40.6

Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.

и электрогенераторы для жизни
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7122
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1396 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:49

  Мизантрóп написав:
  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.

Пока сдавал - стало 40.6

Никому не нужен.
Вся свободная гривна идет на Байрактары.

и электрогенераторы для жизни

Все банальнее - на депозиты. Сегодня оформлял. При мне еще двое оформляли. И большой и малой и все по 100к
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5095
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1270 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ 40.60—40.75
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32130
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7594 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:56

  alex_2013 написав:Наслаждайтесь, тигры, спредом по USD в Украине в 0.5-1%. В Австрали у местных менял по USD:
They buy 0.69 USD / 1 AUD
They sell 0.59 USD / 1 AUD
При крос.курсе 0.63
Спред почти 20%

Сельский валютчик в Австралию перебрался? :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6666
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5599 раз.
Подякували: 17537 раз.
 
Профіль
62
33
32
2
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 13:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пропонують євро за долар по 0.955.
Це напевне найнижча ціна за євро з початку 2000-х.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12443
З нами з: 30.12.09
Подякував: 566 раз.
Подякували: 3479 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 13:43

  somilitark написав:Пропонують євро за долар по 0.955.
Це напевне найнижча ціна за євро з початку 2000-х.

хто зловить дно, друге дно в подарунок,
коли ФРС піднімає вчергове ставку?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29647
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дивно.
"Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами" а валюта все одно вниз. Ні, я насправді радію цьому факту, до кінця війни ми мусимо втримати гривню від інфляції, а далі вже вона неминуча (щоб підняти економіку без цього ніяк). Але все одно для мене ця поведінка не очікувана. Українці мають дуже товсту шкіру, вже нічим нас не злякати.
sailed
 
Повідомлень: 563
З нами з: 24.05.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:11

  Visky написав:Вів 11 жов, 2022 15:17 Нарешті, з відкриттям банківських установ, можуть встигнути продавити 41 в Києві вже сьогодні, пірнувши під нього з головою. Для подальшого зниження вже пізно, завтра в 1-й пол дня - вниз
Наш прогноз цілком спрвдився.
Користуйтеся нашими прогнозами! При поширенні посилання на Visky © обов'язкове!
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 950
З нами з: 27.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:17

  Ромасик написав:Все банальнее - на депозиты. Сегодня оформлял. При мне еще двое оформляли. И большой и малой и все по 100к


когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.
mephala
 
Повідомлень: 7646
З нами з: 07.04.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10031100321003310034>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3136, 3137, 3138
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31377 35085999
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 жов, 2022 20:06
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22862713
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12546623
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (211)
12.10.2022 15:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.