RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10031100321003310034
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............12.10.2022..........13.10.2022
дата розрахунку.............11.10.2022...........12.10.2022
Євро................................35,5465................35,5026...-0.12%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9708 (вчера 0.9720).

Индекс доллара DXY в 15-00 113.23 (вчера 112.96)
Колебания остаются весьма размашистыми.

В начале этой недели объемы МБ и интервенций НБУ остаются на уровне конца прошлой недели. Объем интервенций за 2 дня (учтен в анализе ликвидности вчерашним днем из-за выходного понедельника в США) примерно соответствует дневному объему прошлой недели.

  sailed написав:Але все одно для мене ця поведінка не очікувана. Українці мають дуже товсту шкіру, вже нічим нас не злякати.

На рынках всегда действуют более одного фактора. В данном случае уравновешивающим фактором стало насыщение рынка банкнотами. История не терпит сослагательного наклонения, но вполне можно предположить, что без атаки наличный курс продолжил бы сближение с фиксированным безналичным и сейчас был бы еще ниже.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6666
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5599 раз.
Подякували: 17537 раз.
 
Профіль
62
33
32
2
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:30

  mephala написав:
  Ромасик написав:Все банальнее - на депозиты. Сегодня оформлял. При мне еще двое оформляли. И большой и малой и все по 100к


когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.

Банкет за рахунок експортерів. Валюта на міжбанку сама не появляється.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29647
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10031100321003310034
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3136, 3137, 3138
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31377 35085999
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 жов, 2022 20:06
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22862713
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12546623
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (211)
12.10.2022 15:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.