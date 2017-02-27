Починає діяти з..............12.10.2022..........13.10.2022
дата розрахунку.............11.10.2022...........12.10.2022
Євро................................35,5465................35,5026...-0.12%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9708 (вчера 0.9720).
Индекс доллара DXY в 15-00 113.23 (вчера 112.96)
Колебания остаются весьма размашистыми.
В начале этой недели объемы МБ и интервенций НБУ остаются на уровне конца прошлой недели. Объем интервенций за 2 дня (учтен в анализе ликвидности вчерашним днем из-за выходного понедельника в США) примерно соответствует дневному объему прошлой недели.
На рынках всегда действуют более одного фактора. В данном случае уравновешивающим фактором стало насыщение рынка банкнотами. История не терпит сослагательного наклонения, но вполне можно предположить, что без атаки наличный курс продолжил бы сближение с фиксированным безналичным и сейчас был бы еще ниже.