Додано: Сер 12 жов, 2022 14:20

sailed написав: Але все одно для мене ця поведінка не очікувана. Українці мають дуже товсту шкіру, вже нічим нас не злякати. Але все одно для мене ця поведінка не очікувана. Українці мають дуже товсту шкіру, вже нічим нас не злякати.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..............12.10.2022..........13.10.2022дата розрахунку.............11.10.2022...........12.10.2022Євро................................35,5465...................-0.12%Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 0.9720).Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 112.96)Колебания остаются весьма размашистыми.В начале этой недели объемы МБ и интервенций НБУ остаются на уровне конца прошлой недели. Объем интервенций за 2 дня (учтен в анализе ликвидности вчерашним днем из-за выходного понедельника в США) примерно соответствует дневному объему прошлой недели.На рынках всегда действуют более одного фактора. В данном случае уравновешивающим фактором стало насыщение рынка банкнотами. История не терпит сослагательного наклонения, но вполне можно предположить, что без атаки наличный курс продолжил бы сближение с фиксированным безналичным и сейчас был бы еще ниже.