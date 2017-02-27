Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............12.10.2022..........13.10.2022 дата розрахунку.............11.10.2022...........12.10.2022 Євро................................35,5465................35,5026...-0.12% Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9708 (вчера 0.9720).
Индекс доллара DXY в 15-00 113.23 (вчера 112.96) Колебания остаются весьма размашистыми.
В начале этой недели объемы МБ и интервенций НБУ остаются на уровне конца прошлой недели. Объем интервенций за 2 дня (учтен в анализе ликвидности вчерашним днем из-за выходного понедельника в США) примерно соответствует дневному объему прошлой недели.
sailed написав:Але все одно для мене ця поведінка не очікувана. Українці мають дуже товсту шкіру, вже нічим нас не злякати.
На рынках всегда действуют более одного фактора. В данном случае уравновешивающим фактором стало насыщение рынка банкнотами. История не терпит сослагательного наклонения, но вполне можно предположить, что без атаки наличный курс продолжил бы сближение с фиксированным безналичным и сейчас был бы еще ниже.
mephala написав:когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.
Почему "будет"-то, если валюта покупается в день оформления депо? Или есть основания считать, что банки врут?
Нічого нового в даній схемі нема. Раніше, щоб ФОП з валютного рахунку отримати живу готівку з мінімальними втратами потрібно було діяти згідно такого алгоритму в Приваті: - продаж на міжбанку валюти, - переведення грн на картковий рахунок фізособи ("універсальна"), - обмін з карти на карту грн. на $ - оформлення депозиту на 1 міс. - через місяць виведення "живого" $ через КДВ.
mephala написав: когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.
Банкет за рахунок експортерів. Валюта на міжбанку сама не появляється.
так віджимають у експортерів щоб насипати народу, ну і коли не вистачає нбу підкидає з податків сша/ес які заходять як допомога/кредіт
Хз, якого походження валюта на міжбанку, тільки оформляють депозит із того, що взято з міжбанку. А не так як собі думають Успіхи-Долярчики. А видати можуть зелені або фіолетові, може бути що зі штампіками та іншими ознаками зношення.