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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10032100331003410035>
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............12.10.2022..........13.10.2022
дата розрахунку.............11.10.2022...........12.10.2022
Євро................................35,5465................35,5026...-0.12%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9708 (вчера 0.9720).

Индекс доллара DXY в 15-00 113.23 (вчера 112.96)
Колебания остаются весьма размашистыми.

В начале этой недели объемы МБ и интервенций НБУ остаются на уровне конца прошлой недели. Объем интервенций за 2 дня (учтен в анализе ликвидности вчерашним днем из-за выходного понедельника в США) примерно соответствует дневному объему прошлой недели.

  sailed написав:Але все одно для мене ця поведінка не очікувана. Українці мають дуже товсту шкіру, вже нічим нас не злякати.

На рынках всегда действуют более одного фактора. В данном случае уравновешивающим фактором стало насыщение рынка банкнотами. История не терпит сослагательного наклонения, но вполне можно предположить, что без атаки наличный курс продолжил бы сближение с фиксированным безналичным и сейчас был бы еще ниже.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:30

  mephala написав:
  Ромасик написав:Все банальнее - на депозиты. Сегодня оформлял. При мне еще двое оформляли. И большой и малой и все по 100к


когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.

Банкет за рахунок експортерів. Валюта на міжбанку сама не появляється.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:59

  Vitalych-new написав:
  Investor_K написав:Бакс вниз камнем.
С трудом сдал по 40,7.

Пока сдавал - стало 40.6


Схоже, що сьогодні маятник вниз 8)


а тепер трохи уверх :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:10

  mephala написав:когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.

Почему "будет"-то, если валюта покупается в день оформления депо? Или есть основания считать, что банки врут?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:22

  moveton написав:
  mephala написав:когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.

Почему "будет"-то, если валюта покупается в день оформления депо? \\\

Потому, что ни один банк не держит у себя 100% своих же депозитов: школьный курс экономики, вроде...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:24

  moveton написав:
  mephala написав:когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.

Почему "будет"-то, если валюта покупается в день оформления депо? Или есть основания считать, что банки врут?

Нічого нового в даній схемі нема.
Раніше, щоб ФОП з валютного рахунку отримати живу готівку з мінімальними втратами потрібно було діяти згідно такого алгоритму в Приваті:
- продаж на міжбанку валюти,
- переведення грн на картковий рахунок фізособи ("універсальна"),
- обмін з карти на карту грн. на $
- оформлення депозиту на 1 міс.
- через місяць виведення "живого" $ через КДВ.

Наразі в цій оновленій схемі появилися обмеження в 100К грн на місяць і мінімум через 3 міс.
https://dou.ua/forums/topic/40142/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:26

  _hunter написав:
  moveton написав:
  mephala написав:когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.

Почему "будет"-то, если валюта покупается в день оформления депо? \\\

Потому, что ни один банк не держит у себя 100% своих же депозитов: школьный курс экономики, вроде...

в валюті зараз нема кого кредитувати, тому по факту ці депи йдуть на кор счета банків в сша і там просто лежать

а наші банки зароблять на нехітрий схемі купи у експортера по 36.56 продай народу по 37.5-38 і на цю копійчину живи
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:27

  _hunter написав:
  moveton написав:
  mephala написав:когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.

Почему "будет"-то, если валюта покупается в день оформления депо? \\\

Потому, что ни один банк не держит у себя 100% своих же депозитов: школьный курс экономики, вроде...

Приват зміг видати сьогодні лише 20К грн., і що "всьо прапало, гіпс снімают, клієнт уєзжаєт!"?
Крах гривні/Привата!!!!111

Замовляєте готівку і буде вам щастя.
Або стоптуєте кеди бігаючи між відділеннями.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 жов, 2022 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:28

  flyman написав:
  mephala написав:
  Ромасик написав:Все банальнее - на депозиты. Сегодня оформлял. При мне еще двое оформляли. И большой и малой и все по 100к


когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.

Банкет за рахунок експортерів. Валюта на міжбанку сама не появляється.

так віджимають у експортерів щоб насипати народу, ну і коли не вистачає нбу підкидає з податків сша/ес які заходять як допомога/кредіт
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:30

  gonzo написав:
  flyman написав:
  mephala написав:
когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.

Банкет за рахунок експортерів. Валюта на міжбанку сама не появляється.

так віджимають у експортерів щоб насипати народу, ну і коли не вистачає нбу підкидає з податків сша/ес які заходять як допомога/кредіт

Хз, якого походження валюта на міжбанку, тільки оформляють депозит із того, що взято з міжбанку. А не так як собі думають Успіхи-Долярчики.
А видати можуть зелені або фіолетові, може бути що зі штампіками та іншими ознаками зношення.
flyman
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