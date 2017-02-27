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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10032100331003410035
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:33

  gonzo написав:
  _hunter написав:
  moveton написав:Почему "будет"-то, если валюта покупается в день оформления депо? \\\

Потому, что ни один банк не держит у себя 100% своих же депозитов: школьный курс экономики, вроде...

в валюті зараз нема кого кредитувати, тому по факту ці депи йдуть на кор счета банків в сша і там просто лежать

а наші банки зароблять на нехітрий схемі купи у експортера по 36.56 продай народу по 37.5-38 і на цю копійчину живи

Угумц: а по окончанию депозита пэрэсичному будут выдавать _что_? -- номер этого самого кор-счета? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:39

  _hunter написав:Потому, что ни один банк не держит у себя 100% своих же депозитов: школьный курс экономики, вроде...

И что, что не держит? Мы же за остальные депозиты не беспокоимся за счёт кого они? Или уже тоже пора?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:51

  moveton написав:
  mephala написав:когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.

Почему "будет"-то, если валюта покупается в день оформления депо? Или есть основания считать, что банки врут?


я к тому что те кто заходят на этот депо захотят через 3 месяца пойти на выход что бы дальше крутить схему продав валюту менялам. у банков хватит налика всех выпустить?

эти депозиты нельзя приравнять к другим - эти депо специально открываются получая профит на дельте курсов. а значит те кто на них зашел - захочет выйти (ну или продав менялам назад вернуться). эти люди не будут оставлять деньги в банке. во всяком случае добровольно.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 12 жов, 2022 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:54

  mephala написав:
  moveton написав:
  mephala написав:когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.

Почему "будет"-то, если валюта покупается в день оформления депо? Или есть основания считать, что банки врут?


я к тому что те кто заходят на этот депо захотят через 3 месяца пойти на выход что бы дальше крутить схему продав валюту менялам. у банков хватит налика всех выпустить?

Не хватит. Поэтому бегите в обменник сейчас поддержите курс. А то хотелось хотя бы 10% иметь.

Пс. 37+10%=40,70.
Ппс. У Вики сейчас прием 40,80. Бизнес-план на грани выполнения.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 12 жов, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:58

Ромасик
да я в курсе этой математики.
просто когда схема приобретает масштаб то сразу вспоминается быль про обувщика.
а тут лимит подняли. из всех утюгов вещают про молочные реки.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:01

  mephala написав:Ромасик
да я в курсе этой математики.
просто когда схема приобретает масштаб то сразу вспоминается быль про обувщика.
а тут лимит подняли. из всех утюгов вещают про молочные реки.

Да, неправильно, надо наводить шороху, а то уже караваны паломников несут найкрасивіші 100к
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:31

  mephala написав:я к тому что те кто заходят на этот депо захотят через 3 месяца пойти на выход что бы дальше крутить схему продав валюту менялам. у банков хватит налика всех выпустить?

эти депозиты нельзя приравнять к другим - эти депо специально открываются получая профит на дельте курсов. а значит те кто на них зашел - захочет выйти (ну или продав менялам назад вернуться). эти люди не будут оставлять деньги в банке. во всяком случае добровольно.

Т.е. вся проблема банкета в подвозе нала в страну? Пока это проблемой не выглядит. Крутильщикам через револют нал исправно выдавали весь год. А сейчас и НБУ стал банкам в этом помогать.
Что до желания выйти: банк обязан расчитывать, что под конец депо клиент деньги заберёт (кстати, "продав менялам назад вернуться" - это ближе к не уходу). На то и минимальный срок в 3 месяца. А большинство банков и принимает на депо по курсу больше, чем НБУ+1%, поэтому для них выглядит отличным бизнесом даже, если эта валюта у них просто полежит. Поэтому банкет выглядит, как за счёт этих самых депозитчиков. Кто-то из них может и успеет продать за больше гривен, чем вложил, но если эта наличка вылетит в обменки массово, то и курс в них будет 37-38.
moveton
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