Додано: Сер 12 жов, 2022 16:31

mephala написав: я к тому что те кто заходят на этот депо захотят через 3 месяца пойти на выход что бы дальше крутить схему продав валюту менялам. у банков хватит налика всех выпустить?



эти депозиты нельзя приравнять к другим - эти депо специально открываются получая профит на дельте курсов. а значит те кто на них зашел - захочет выйти (ну или продав менялам назад вернуться). эти люди не будут оставлять деньги в банке. во всяком случае добровольно. я к тому что те кто заходят на этот депо захотят через 3 месяца пойти на выход что бы дальше крутить схему продав валюту менялам. у банков хватит налика всех выпустить?эти депозиты нельзя приравнять к другим - эти депо специально открываются получая профит на дельте курсов. а значит те кто на них зашел - захочет выйти (ну или продав менялам назад вернуться). эти люди не будут оставлять деньги в банке. во всяком случае добровольно.

Т.е. вся проблема банкета в подвозе нала в страну? Пока это проблемой не выглядит. Крутильщикам через револют нал исправно выдавали весь год. А сейчас и НБУ стал банкам в этом помогать.Что до желания выйти: банк обязан расчитывать, что под конец депо клиент деньги заберёт (кстати, "продав менялам назад вернуться" - это ближе к не уходу). На то и минимальный срок в 3 месяца. А большинство банков и принимает на депо по курсу больше, чем НБУ+1%, поэтому для них выглядит отличным бизнесом даже, если эта валюта у них просто полежит. Поэтому банкет выглядит, как за счёт этих самых депозитчиков. Кто-то из них может и успеет продать за больше гривен, чем вложил, но если эта наличка вылетит в обменки массово, то и курс в них будет 37-38.