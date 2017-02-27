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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 жов, 2022 19:02
Гіперіфляція, як це було в інших країнах...
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greenozon
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Додано: Сер 12 жов, 2022 19:20
Investor_K написав:
Дешевше буде?
цілком можливо))
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asti
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Додано: Сер 12 жов, 2022 19:24
asti написав: Investor_K написав:
Дешевше буде?
цілком можливо))
Так може тупо здати і на гривневий депозит?
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Investor_K
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