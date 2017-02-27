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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10033100341003510036
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 19:02

Гіперіфляція, як це було в інших країнах...

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 19:20

  Investor_K написав:Дешевше буде?
цілком можливо))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 19:24

  asti написав:
  Investor_K написав:Дешевше буде?
цілком можливо))

Так може тупо здати і на гривневий депозит?
Investor_K
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