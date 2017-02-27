Гіперіфляція, як це було в інших країнах...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 жов, 2022 19:24
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
добрий вечір! може хтось підкаже: в мене донька залишилась в Нідерландах 17 років , я повернулась в Україну,раніше я поповнювала їй карту револют(евро) з приват 24(гривні) а тепер нбу не дозволяє , у дитини закінчуються гроші,може якось можна поповнити їй картку? тут маю картку аваль і приват, (в неї за кордоном є револют і також приват)
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
добрий вечір! може хтось підкаже: в мене донька залишилась в Нідерландах 17 років , я повернулась в Україну,раніше я поповнювала їй карту револют(евро) з приват 24(гривні) а тепер нбу не дозволяє , у дитини закінчуються гроші,може якось можна поповнити їй картку? тут маю картку аваль і приват, (в неї за кордоном є револют і також приват)
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:18
vinni77
З своєї приват на її приват в гривні...
Просто там вона отримає обмеження здається в 50000грн/місяць
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:22
budivelnik дякую , але треба саме на картку!!!, вона з неї платить за навчання і проїзд і бассейн , а наша там не приймється , вона в маленькому місті і готівка теж не проходить такий варіант навіть у бассейні.....тільки коли ми були в амстердамі то можна було розраховуватись і то не всюди
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:28
vinni77 необхідно перераховувати 430 євро кожен місяць на картку, підробити вона не може , тому що має перелом позвоночника, приват там зовсім не котується на жаль, револют кажуть не можна поповнити в банкоматі , якщо спочатку гроші зняти з приват
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:33
Добрий вечір!
Думаю можу допомогти,напишу в ПВ
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:35
Даже не представляю каким боком револют к банкомату, но в пределах 100к грн в месяц с валютных украинских карт на зарубежные НБУ в последний раз ещё разрешал. А валютную карту можно и в отделении пополнить, можно и в каком-то терминале, наверное.
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