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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10034100351003610037
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Что интересно,цифровой USDT уже несколько дней обгоняет наличку,хотя обычно всегда отстает на 1-2%..Какая то полная муйня творится с приемом наличного бакса.Соседний злотый после роста до 5.05 и укрепления до 4.95 буквально за несколько дней,снова вернулся выше 5. Тутычки ракеты летают,война продолжается,экономика практически в коме,гривну друкують штабелями и все нищак...Ревальвация.Уже 12 число,роста не намечается.Цирк какой то.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:45

  osafly написав:Что интересно,цифровой USDT уже несколько дней обгоняет наличку,хотя обычно всегда отстает на 1-2%..

Когда это "обычно"? До войны USDT всегда в гривнах был несколько дороже USD.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:52

  Игорь написав:
  sailed написав: ... до кінця війни ми мусимо втримати гривню від інфляції, а далі вже вона неминуча (щоб підняти економіку без цього ніяк)...

То есть война уже не пугает гривну, уже стоит бояться послевоенного времени. :)
Напомнило
Зображення


в 2015 основной девал был после войны
и сейчас будет также, только в разы ярче.
и да, чуть выше есть видео, что бывает со странами, с 80% дефицитом бюджета (если без заимствований). но вы можете верить в Золото Полуботка, это право никто не заберет!
Moneta
 
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