Что интересно,цифровой USDT уже несколько дней обгоняет наличку,хотя обычно всегда отстает на 1-2%..Какая то полная муйня творится с приемом наличного бакса.Соседний злотый после роста до 5.05 и укрепления до 4.95 буквально за несколько дней,снова вернулся выше 5. Тутычки ракеты летают,война продолжается,экономика практически в коме,гривну друкують штабелями и все нищак...Ревальвация.Уже 12 число,роста не намечается.Цирк какой то.
sailed написав: ... до кінця війни ми мусимо втримати гривню від інфляції, а далі вже вона неминуча (щоб підняти економіку без цього ніяк)...
То есть война уже не пугает гривну, уже стоит бояться послевоенного времени. Напомнило
в 2015 основной девал был после войны и сейчас будет также, только в разы ярче. и да, чуть выше есть видео, что бывает со странами, с 80% дефицитом бюджета (если без заимствований). но вы можете верить в Золото Полуботка, это право никто не заберет!
osafly написав:Что интересно,цифровой USDT уже несколько дней обгоняет наличку,хотя обычно всегда отстает на 1-2%..Какая то полная муйня творится с приемом наличного бакса.Соседний злотый после роста до 5.05 и укрепления до 4.95 буквально за несколько дней,снова вернулся выше 5. Тутычки ракеты летают,война продолжается,экономика практически в коме,гривну друкують штабелями и все нищак...Ревальвация.Уже 12 число,роста не намечается.Цирк какой то.
Так ось воно
Сибарит написав:На рынках всегда действуют более одного фактора. В данном случае уравновешивающим фактором стало насыщение рынка банкнотами. История не терпит сослагательного наклонения, но вполне можно предположить, что без атаки наличный курс продолжил бы сближение с фиксированным безналичным и сейчас был бы еще ниже.
Можна у прикладному напрямку обирати між науковим, релігійним чи абсурдним тлумаченням поточної ситуації. Ще не цирк, але вже не квартал. Після погладжування проти вовни обмінок все досить кероване і безперечно.