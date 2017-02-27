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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:41
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Что интересно,цифровой USDT уже несколько дней обгоняет наличку,хотя обычно всегда отстает на 1-2%..Какая то полная муйня творится с приемом наличного бакса.Соседний злотый после роста до 5.05 и укрепления до 4.95 буквально за несколько дней,снова вернулся выше 5. Тутычки ракеты летают,война продолжается,экономика практически в коме,гривну друкують штабелями и все нищак...Ревальвация.Уже 12 число,роста не намечается.Цирк какой то.
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:45
Додано: Сер 12 жов, 2022 21:52
в 2015 основной девал был после войны
и сейчас будет также, только в разы ярче.
и да, чуть выше есть видео, что бывает со странами, с 80% дефицитом бюджета (если без заимствований). но вы можете верить в Золото Полуботка, это право никто не заберет!
Додано: Сер 12 жов, 2022 23:50
Так ось воно
Можна у прикладному напрямку обирати між науковим, релігійним чи абсурдним тлумаченням поточної ситуації.
Ще не цирк, але вже не квартал.
Після погладжування проти вовни обмінок все досить кероване і безперечно.
Додано: Чет 13 жов, 2022 07:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
в своєму приваті стрворіть нову віртуальну карту(чисто для того щоб розрізняти трати), та підключіть її в дівчини на телефоні на оплату по нфс в гугл пей. Як її не приймають якщо скрізь безпровідні термінали використовують, де навіть не видно ту карту якою платять.
Додано: Чет 13 жов, 2022 08:28
Практически всегда он был дешевле,за исключением вспесков паник и непредсказуемых кратковременных рывков...Всегда был дешевле,по большей части потому,что предложения Р2Р как правило избыточно,а завести гривну на биржу это +1,5-2% С чего этому фантику быть дороже??
Додано: Чет 13 жов, 2022 09:18
Какой-то на сєпарській недомові ось так пишеться.
Треба радіти за Неньку, яка змогла вистояти на полі бою, а також в економічному плані добре тримається.
Економіка в комі то ви гіркиних надивились чи кого?
В нас є суттєве падіння ВВП, але завдячуючи західній допомозі і майстерності економічного блока уряда вдається балансувати дуже прийстойно, забезпечуючи військових і тих хто щоденно ризиккє життям длстойним рівнем дохода.
Не треба згадувати шоколадні обвали 14-15-хх років, то був просто безпідставний злочин, на які всі досі заплющують очі і не можуть дати собі відповідь, що можна було впоратись легко без дефолтних девалів.
А ваші істерики ні до чого, вляпались в дорогу валюту, то не треба вити, треба мовчати і не звинувачувати державу, що вона не впала дуже низько і як би вам хотілось]]]
По курсу, продовжується впевнений рух до офіційного курса. Звичайно 37 на готівці не буде, але 39.хх на продаж повинні побачити.
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