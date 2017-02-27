Что интересно,цифровой USDT уже несколько дней обгоняет наличку,хотя обычно всегда отстает на 1-2%..Какая то полная муйня творится с приемом наличного бакса.Соседний злотый после роста до 5.05 и укрепления до 4.95 буквально за несколько дней,снова вернулся выше 5. Тутычки ракеты летают,война продолжается,экономика практически в коме,гривну друкують штабелями и все нищак...Ревальвация.Уже 12 число,роста не намечается.Цирк какой то.
sailed написав: ... до кінця війни ми мусимо втримати гривню від інфляції, а далі вже вона неминуча (щоб підняти економіку без цього ніяк)...
То есть война уже не пугает гривну, уже стоит бояться послевоенного времени. Напомнило
в 2015 основной девал был после войны и сейчас будет также, только в разы ярче. и да, чуть выше есть видео, что бывает со странами, с 80% дефицитом бюджета (если без заимствований). но вы можете верить в Золото Полуботка, это право никто не заберет!
vinni77 Учебу можно отсюда оплатить , вам скидывают Инвойс от учебного заведения , в Привате по нему без проблем делают Свифт-перевод ( в евро пополняете свой р/счет )предоставить свидетельство о рождении ребенка А что значит Приват карта там не котируется ? У дочки карта Юниор приватбанка , пополняю гривну, без проблем рассчитывается ей ( правда в Испании), с нее же она снимала наличку в евро Если есть у нее Приватбанк(валютная) , здесь в терминале пополнять ее можно в евро За Револют не подскажу , ей хватает Приватовских карт , учебу я ей оплачиваю Свифт переводом
osafly написав:Что интересно,цифровой USDT уже несколько дней обгоняет наличку,хотя обычно всегда отстает на 1-2%..Какая то полная муйня творится с приемом наличного бакса.Соседний злотый после роста до 5.05 и укрепления до 4.95 буквально за несколько дней,снова вернулся выше 5. Тутычки ракеты летают,война продолжается,экономика практически в коме,гривну друкують штабелями и все нищак...Ревальвация.Уже 12 число,роста не намечается.Цирк какой то.
Так ось воно
Сибарит написав:На рынках всегда действуют более одного фактора. В данном случае уравновешивающим фактором стало насыщение рынка банкнотами. История не терпит сослагательного наклонения, но вполне можно предположить, что без атаки наличный курс продолжил бы сближение с фиксированным безналичным и сейчас был бы еще ниже.
Можна у прикладному напрямку обирати між науковим, релігійним чи абсурдним тлумаченням поточної ситуації. Ще не цирк, але вже не квартал. Після погладжування проти вовни обмінок все досить кероване і безперечно.
vinni77 написав:вона з неї платить за навчання і проїзд і бассейн , а наша там не приймється
в своєму приваті стрворіть нову віртуальну карту(чисто для того щоб розрізняти трати), та підключіть її в дівчини на телефоні на оплату по нфс в гугл пей. Як її не приймають якщо скрізь безпровідні термінали використовують, де навіть не видно ту карту якою платять.
osafly написав:Что интересно,цифровой USDT уже несколько дней обгоняет наличку,хотя обычно всегда отстает на 1-2%..
Когда это "обычно"? До войны USDT всегда в гривнах был несколько дороже USD.
Практически всегда он был дешевле,за исключением вспесков паник и непредсказуемых кратковременных рывков...Всегда был дешевле,по большей части потому,что предложения Р2Р как правило избыточно,а завести гривну на биржу это +1,5-2% С чего этому фантику быть дороже??