RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10035100361003710038>
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Что интересно,цифровой USDT уже несколько дней обгоняет наличку,хотя обычно всегда отстает на 1-2%..Какая то полная муйня творится с приемом наличного бакса.Соседний злотый после роста до 5.05 и укрепления до 4.95 буквально за несколько дней,снова вернулся выше 5. Тутычки ракеты летают,война продолжается,экономика практически в коме,гривну друкують штабелями и все нищак...Ревальвация.Уже 12 число,роста не намечается.Цирк какой то.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 29.05.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:45

  osafly написав:Что интересно,цифровой USDT уже несколько дней обгоняет наличку,хотя обычно всегда отстает на 1-2%..

Когда это "обычно"? До войны USDT всегда в гривнах был несколько дороже USD.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2454
З нами з: 23.03.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:52

  Игорь написав:
  sailed написав: ... до кінця війни ми мусимо втримати гривню від інфляції, а далі вже вона неминуча (щоб підняти економіку без цього ніяк)...

То есть война уже не пугает гривну, уже стоит бояться послевоенного времени. :)
Напомнило
Зображення


в 2015 основной девал был после войны
и сейчас будет также, только в разы ярче.
и да, чуть выше есть видео, что бывает со странами, с 80% дефицитом бюджета (если без заимствований). но вы можете верить в Золото Полуботка, это право никто не заберет!
Moneta
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 26.06.11
Подякував: 78 раз.
Подякували: 1495 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:56

vinni77
Учебу можно отсюда оплатить , вам скидывают Инвойс от учебного заведения , в Привате по нему без проблем делают Свифт-перевод ( в евро пополняете свой р/счет )предоставить свидетельство о рождении ребенка
А что значит Приват карта там не котируется ? У дочки карта Юниор приватбанка , пополняю гривну, без проблем рассчитывается ей ( правда в Испании), с нее же она снимала наличку в евро
Если есть у нее Приватбанк(валютная) , здесь в терминале пополнять ее можно в евро
За Револют не подскажу , ей хватает Приватовских карт , учебу я ей оплачиваю Свифт переводом
motilek
 
Повідомлень: 6
З нами з: 21.03.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 23:50

  osafly написав:Что интересно,цифровой USDT уже несколько дней обгоняет наличку,хотя обычно всегда отстает на 1-2%..Какая то полная муйня творится с приемом наличного бакса.Соседний злотый после роста до 5.05 и укрепления до 4.95 буквально за несколько дней,снова вернулся выше 5. Тутычки ракеты летают,война продолжается,экономика практически в коме,гривну друкують штабелями и все нищак...Ревальвация.Уже 12 число,роста не намечается.Цирк какой то.

Так ось воно
  Сибарит написав:На рынках всегда действуют более одного фактора. В данном случае уравновешивающим фактором стало насыщение рынка банкнотами. История не терпит сослагательного наклонения, но вполне можно предположить, что без атаки наличный курс продолжил бы сближение с фиксированным безналичным и сейчас был бы еще ниже.

Можна у прикладному напрямку обирати між науковим, релігійним чи абсурдним тлумаченням поточної ситуації.
Ще не цирк, але вже не квартал.
Після погладжування проти вовни обмінок все досить кероване і безперечно.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 539
З нами з: 31.07.19
Подякував: 341 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 07:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vinni77 написав:вона з неї платить за навчання і проїзд і бассейн , а наша там не приймється


в своєму приваті стрворіть нову віртуальну карту(чисто для того щоб розрізняти трати), та підключіть її в дівчини на телефоні на оплату по нфс в гугл пей. Як її не приймають якщо скрізь безпровідні термінали використовують, де навіть не видно ту карту якою платять.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 13
З нами з: 21.11.19
Подякував: 198 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 08:28

  moveton написав:
  osafly написав:Что интересно,цифровой USDT уже несколько дней обгоняет наличку,хотя обычно всегда отстает на 1-2%..

Когда это "обычно"? До войны USDT всегда в гривнах был несколько дороже USD.


Практически всегда он был дешевле,за исключением вспесков паник и непредсказуемых кратковременных рывков...Всегда был дешевле,по большей части потому,что предложения Р2Р как правило избыточно,а завести гривну на биржу это +1,5-2% С чего этому фантику быть дороже??
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 29.05.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:01

  mephala написав:
  Ромасик написав:Все банальнее - на депозиты. Сегодня оформлял. При мне еще двое оформляли. И большой и малой и все по 100к


когда схема приобретает масштабы стает не понятно за чей счет банкет будет.

За рахунок скупивших долари по 40+.
AndriyQ
 
Повідомлень: 47
З нами з: 04.07.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:01

Запорожье
40,70/41,00
38,75/39,30
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7895
З нами з: 20.11.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 2451 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Київ 40.60—40.75
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32132
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7595 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 10035100361003710038>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly, ramzes4 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3136, 3137, 3138
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31377 35086831
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 жов, 2022 20:06
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22862825
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12546697
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (971)
13.10.2022 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.