sailed написав: ... до кінця війни ми мусимо втримати гривню від інфляції, а далі вже вона неминуча (щоб підняти економіку без цього ніяк)...
То есть война уже не пугает гривну, уже стоит бояться послевоенного времени. Напомнило
в 2015 основной девал был после войны и сейчас будет также, только в разы ярче. и да, чуть выше есть видео, что бывает со странами, с 80% дефицитом бюджета (если без заимствований). но вы можете верить в Золото Полуботка, это право никто не заберет!
osafly написав:Практически всегда он был дешевле,за исключением вспесков паник и непредсказуемых кратковременных рывков...Всегда был дешевле,по большей части потому,что предложения Р2Р как правило избыточно,а завести гривну на биржу это +1,5-2% С чего этому фантику быть дороже??
Просто приведу табличку курсов покупки USDT по топу bestchange, вилки курсов для приватовских юриков и НБУ в те же дни: https://pastebin.com/M2FSYdVi Для физиков не вёл, но могу сказать, что для них покупка практически всегда была ниже, чем покупка для юриков (для них даже продажа была такая, что при учёте дыхания рынка можно было купить долларов физика больше, чем Привату продал долларов юрика) Но ради бога, будем считать, что все 8 месяцев перед войной сплошные "всплески паник и непредсказуемые рывки". На всякий случай уточню, что речь про TRC20. ERC20 несколько дешевле.